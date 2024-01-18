الاحتلال يشرع بهدم مساكن وبركسات في دوما جنوب نابلس

وطن: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم عدد من المساكن والبركسات في قرية دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان، اقتحمت المنطقة الجنوبية الغربية من القرية، وشرعت بهدم مساكن وبركسات وحظائر أغنام تعود لعرب الكعابنة، وهي مقامة منذ أكثر من تسع سنوات.

وأضاف، أن عمليات الهدم تنذر بتشريد نحو 50 مواطنا، وتركهم في العراء، في ظل الأجواء الشتوية السائدة، مؤكدا أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال، من خلال عمليات الهدم وتصاعد أعداد الإخطارات بهدم المنازل والمساكن.