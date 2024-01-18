الاحتلال يعتقل 48 مواطنا من الضفة بينهم والدة شهيد وأسير محرر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، 48 مواطنا من الضفة، بينهم والدة شهيد وأسير محرر.

فمن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنا من قرية حرملة جنوب شرق المحافظة، وهم: حازم الزير، وبسام الزير، وقصي الزير، وخالد عادل الزير، ونصري صبيح، ومعاذ وجيه الزير وشقيقه مجاهد، وأنس ناصر الزير، ومحمد موسى الزير وشقيقه حمزة، وإسماعيل خليل الزير وشقيقه مروان، وناصر يوسف الزير وشقيقه علاء، وأيوب كامل الزير، وفادي سليم الزير، ومصعب علي الزير، ولؤي الزير.

ومن الخليل، اعتقلت تلك القوات 18 مواطنا، وهم: فاطمة فضل الشمالي وهي والدة الشهيد عدي أبو جحيشة، ومنير محمد عواد، وإسماعيل أحمد طبيلة، ومحمد عبد الحليم أبو أسعد، ومراد إبراهيم طبيلة، ومحمود الخطيب، من بلدة إذنا غربا، والشقيقان براء وطارق رزيقات، وغانم حسن رزيقات، من بلدة تفوح غربا، وأنس جميل جوابرة، وقتيبة عماد الراعي، وأحمد خليل، ومحمود محمد حناين، ومحمد عزات بنات، ومعز الطيطي، ووائل فتحي البدوي، ومأمون رشاد أبو جودة، وكمال وليد الطيطي من مخيم العروب شمالا.

ومن رام الله، اعتقلت نصر البرغوثي، ومعتصم نصر إسماعيل مسحل (24 عاما) من قرية دير غسانة شمال غرب، وأحمد زهير الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب.

ومن طولكرم، اعتقلت المواطن طلال أبو ياسين من بلدة بلعا شرقا، وزاهر عامر بركات، من منطقة الجبل الجنوبي في بلدة عنبتا شرقا، والأسير المحرر مؤمن أحمد عبد القادر عبيد من بلدة فرعون جنوبا.

ومن نابلس، اعتقلت كلا من: حسن منصور، وحمدي منصور من المنطقة الشرقية، ومصطفى سعد من منطقة العامرية، ورأفت النوري من حي المعاجين في المدينة.

ومن سلفيت، اعتقلت رامي راتب الديك (43 عاما)، من بلدة كفر الديك غربا.

ومن قلقيلية، اعتقلت الشاب محمد بلال زيد، من حارة السفيري في مدينة قلقيلية.