ليبرمان يهاجم الصفدي "يقود حملة صليبية ضدنا"

وطن: هاجم وزير الحرب الأسبق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، بعد انضمام الأردن للدعوى في محكمة العدل الدولية، واصفًا إياه بأنه يقود حملة صليبية ضد دولة الاحتلال.

ليبرمان غرد، عبر منصة X (تويتر سابقًا)، بقوله إن الأردن اتخذ خطوات جدية أخرى ضد دولة الاحتلال، بانضمامه إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

والإثنين الماضي، قال الصفدي إن الأردن على وشك تقديم مرافعته الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في قضية ترتكز إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن المرافعة الشفهية تعكس المواقف الثابتة في إدانة الاحتلال الذي يعد السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر، ورفض تكريسه لحال غير مقبولة؛ لا قانونيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا.