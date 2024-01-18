الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من حرملة جنوب شرق بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 18 مواطنا، من قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حازم الزير، بسام الزير، قصي الزير، خالد عادل الزير، نصري صبيح، معاذ وجيه الزير، وشقيقه مجاهد، وانس ناصر الزير، محمد موسى الزير، وشقيقه حمزة، واسماعيل خليل الزير، وشقيقه مروان، وناصر يوسف الزير وشقيقه علاء، وايوب كامل الزير، وفادي سليم الزير، ومصعب علي الزير، ولؤي الزير، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم، وبيت جالا وبيت ساحور، وبلدات الخضر وارطاس، دون ان يبلغ عن اعتقالات.