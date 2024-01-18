الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن

وطن: جدّدت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدوانهما على اليمن، فجر اليوم الخميس، بحيث استهدفتا كلاً من محافظات الحُديْدة وتعز وذَمار والبيضاء وصعدة، بحسب ما أفادت به وكالة "سبأ" بصنعاء.

وبدأت غارات العدوان الأميركي - البريطاني على محافظتَي الحديدة وذمار، ثم امتدّت لتشمل محافظات صعدة وتعز والبيضاء، وسط تحليق للطيران التجسسي غربي البلاد، وفق ما أوضح مراسل الميادين.

كما استهدف العدوان الأميركي - البريطاني جبل الصمع، غربي مدينة صعدة، ومنطقة طخية بمديرية مجز في صعدة، شمالي البلاد..

وهذا العدوان هو الرابع الذي تشنّه الولايات المتحدة ضدّ اليمن، في أقل من أسبوع، بحسب ما نقلت شبكة "سي بي أس" الأميركية، عن مسؤول أميركي.

ويأتي هذا العدوان بعدما أدرجت واشنطن حركة أنصار الله اليمنية "منظمةً إرهابيةً عالميةً"، وهو إجراء "يؤكّد إصرار واشنطن مواصلة دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي، في حربه الوحشية"، بحسب ما أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن.

وفي حين ادّعت وزارة الدفاع الأميركية أنّ "ضربات واشنطن ولندن نجحت في تقويض" قدرات القوات المسلحة اليمنية، أقرّت بأنّ "محاولة الردع لم تنجح حتى الآن"، مؤكدةً "انتظار رد انتقامي من اليمن".