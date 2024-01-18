اصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الامعري

وطن: اصيب شابان برصاص الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي،مخيم الأمعري في مدينة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة ومعززة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، واندلعت مواجهات مع الشبان في المخيم أصيب خلالها شابان برصاص الاحتلال، كما فتشت قوات الاحتلال مركبة الهلال الأحمر خلال اقتحام المخيم.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في مدينة رام الله والبيرة منها حيي إم الشرايط، وسطح مرحبا وجبل الطويل، في مدينة البيرة، كما اقتحمت حيي الماصيون، ومنطقة رام الله التحتا، ومركز المدينة.