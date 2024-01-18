قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم اسيرا محررا من رام الله وسلفيت وطولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من رام الله وسلفيت وطولكرم .

وذكرت مصادر محلية أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وتجولت في عدة أحياء، وداهمت منزل المواطن أحمد زهير الريماوي واعتقلته.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال كفر الديك، واعتقلت الأسير المحرر رامي راتب الديك (42 عاما)، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي بلدة بلعا شرق طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال طلال أبو ياسين بعد مداهة منزلة وتدمير محتوياته.