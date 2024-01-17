"طوفان الأقصى" في يومها الـ104.. الاحتلال مستمر بإبادته للفلسطينيين فيما تزداد خسائره على كل جبهات المقاومة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ104 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

بينما يستمر الاحتلال بحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عبر طائراته الحربية وتوغله البري، ويمارس أبشع الجرائم بحقهم حتى وصل عدد الشهداء 24448 شهيدا و61504 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تتزايد الحصيلة بشكل يومي جراء القصف المتواصل للمنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين في أنحاء القطاع.

وتشير مؤسسات أممية أن الوضع في قطاع غزة كارثي وتهدد بتفاقم المجاعة والأمراض والأوبئة هذا عدا عن آلة القتل الإسرائيلية .

إلا أن فصائل المقاومة تستمر بضرب تحشدات الاحتلال خلال توغله في شمال ووسط قطاع غزة، وتفجير فوهات الأنفاق أمام محاولات جيش الاحتلال لاستعادة أي من الأسرى الاسرائيليين وتمنعه من تحقيق أهدافه المرجوة من هذه الحرب.

ولا يزال مقاتلي المقاومة يلتحمون مع جنود الاحتلال من نقطة الصفر ويوقعون خسائر جمة موثقة بالصوت والصورة.

وفي الضفة الغربية لا يزال الاحتلال يحاصر مدنها وقراها وينكل بالمواطنين وأصبحت سياسة الاغتيالات بالطائرات المُسيرة أمر معتاد ،إلا ان الاحتلال لا يزال يدفع بتعزيزات لجيشه في كل مرة يقتحم فيها طولكرم وجنين ونابلس وغيرها، لأن المقاومة بالضفة توقع خسائر في صفوفه.

في الوقت ذاته تستمر المقاومة في اليمن والعراق ولبنان بضرب الاحتلال ومصالحه وشركائه في جريمة الإبادة نصرة للفلسطينين في غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ104 :