حسن خريشة: الرد العملي على جرائم الاحتلال في الضفة بمواصلة المقاومة وتصعيدها

وطن: أكد نائب رئيس المجلس التشريعي المنحل حسن خريشة، أن الرد العملي على جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، بمواصلة المقاومة وتصعيدها، وتدعيم الحاضنة الشعبية.

وقال خريشة إن الاحتلال يرتكب المجازر في مخيمات الضفة الغربية، ويستخدم الطائرات المسيرة بسبب عجزه عن مواجهة المقاومين فيها.

وأضاف خريشة أن الاحتلال يرتكب المجازر في الضفة الغربية كما يرتكبها في غزة، حيث يركز الاحتلال في عدوانه على المناطق التي تشهد تصاعداً في عمل المقاومة في محاولة فاشلة لإجتثاثها.

وبين خريشة أن الاحتلال يشن منذ صباح اليوم عملية عسكرية في مدينة طولكرم، مستخدماً الطائرات المسيرة والجرافات ومتعمداً إطلاق النار على كل شيء يتحرك، كما عمد الاحتلال على إقامة غرف تحقيق ميدانية مع الشبان والأهالي الذي يعتقلهم، مشيراً إلى أن المدينة تشهد حالة حظر تجوال بسبب الأوضاع والاشتباكات الجارية.

ولفت خريشة الى أن الاحتلال يستبيح الضفة الغربية بشكل كامل في ظل انشغال العالم بالعدوان على غزة، معتبراً أن مايجري هو عملية انتقام واضحة، ومحاولة لفض الحالة الشعبية حول المقاومة.

ومنذ صباح اليوم يواصل جيش الاحتلال استهداف مخيمي نور شمس وطولكرم في محافظة طولكرم واغتيال عدد من الشبان واستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف بالقصف والاغلاق، وفجر اليوم اغتيال جيش الاحتلال 5 مقاومين من مخيم بلاطة في محافظة نابلس وسرق جثامين عدد منهم، فيما ارتقى 4 شهداء بقصف للاحتلال في مخيم طولكرم، وخامس ارتقى متأثرا باستهداف مركبة دنية بإطلاق نار كثيف في عزبة جراد بالمدينة، ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى 10 شهداء.