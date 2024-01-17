نقابة المحامين الفلسطينيين تجتمع مع نقابة المحامين في برشلونة

وطن: التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس بحضور عضو مجلس النقابة المحامي لؤي أبو جابر مع نائب نقيب وأعضاء من مجلس نقابة المحامين في برشلونة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس.

وقدم نقيب المحامين نبذة حول نقابة المحامين الفلسطينيين وطبيعة عملها. وفي سياق الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتداعيات هذا العدوان بما في ذلك حالة التصعيد من قبل الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني استعرض النقيب عباس واقع المعيقات التي تواجه عمل المرفق العدلي في ظل الممارسات التي تفرضها سياسات الاحتلال، مؤكدا أهمية تكاتف المؤسسات الحقوقية أينما وجدت لجهة التكريس الأمين لمبادىء حقوق الإنسان بإعتبارها محددات أممية تستوجب الحماية.

من جانبها أعربت روزا ساستري عن تضامن نقابة المحامين في برشلونة مع نظيرتها في فلسطين والشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له استنادا للقيم الإنسانية التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، وأبدى الحضور رغبتهم في تمتين العلاقة مع نقابة المحامين الفلسطينيين.

هذا و اتفق الطرفان على أهمية استكمال بناء جسور التعاون في المرحلة المقبلة وتعزيزها في سياق الاختصاص الحقوقي والمهني.