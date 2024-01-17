محدث| إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة بني نعيم شرق الخليل

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إثر اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت شابا (20 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال الحي في الساق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، وانتشرت وسطها، وأغلقت عدة طرقات، وأوقفت عددا من المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص.