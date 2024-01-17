الاتحاد الأوروبي:نعمل بالتعاون مع الشركاء لمعالجة اقتطاع "اسرائيل" لايرادات السلطة

وطن: اجتمع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان اليوم مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم لبحث تأثير الحرب المستمرة في غزة على الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات الضرائب الفلسطينية تنتهك الاتفاقات القائمة وتعرض السلطة الفلسطينية للانهيار. وأن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة هذه المسألة وإيجاد حلول فورية.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي سيستمران للاستثمار في دعم دور سلطة النقد الفلسطينية في ضمان قطاع مصرفي قوي وتوفير تمويل حاسم للشركات خلال هذه الفترة الصعبة.