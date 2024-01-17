رداً على اغتيال العاروري.. القسّام تستهدف قاعدة "ليمان" العسكرية من جنوبي لبنان

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، عن قصفها لثكنة "ليمان" الإسرائيلية، في الجليل الغربي، شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخاً انطلاقاً من جنوب لبنان.

وشدّدت القسام، على أنّ هذا القصف، يأتي "رداً على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية لبيروت".

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام عبرية ، عن الواقع الحالي على الحدود الشمالية مع لبنان، واصفةً إياه بـ "الصعب للغاية" ما دام مستمراً، وأنّ حزب الله فرض بالنيران "حزاماً أمنياً من عدّة كيلومترات داخل إسرائيل".

من جهته، قال عاموس هرئِل، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه "في غياب البشائر من غزّة، يبدو أنّ بيني غانتس، وزير أمن الاحتلال السابق، وغادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق في جيش الاحتلال، لم يتبقّ أمامهما سوى القليل، قبل أن يصلا إلى لحظة الحقيقة - اتخاذ قرار بما إذا كانا سينسحبان من الحكومة احتجاجاً على عدم إحراز تقدّم في قضية الأسرى وترتيب اليوم التالي.

وفي سياق متصل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "الراهب" بالأسلحة المناسبة.‏ ‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية أيضاً انتشاراً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة. ‏

كما أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تل شعر" بالأسلحة الصاروخية،إضافةً إلى استهدافهم تجمعاً ‏الاحتلال في محيط موقع "العباد" بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة في الموقعين. ‏