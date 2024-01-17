أسامة حمدان: المقاومة لا تزال تدير المعركة بقوة ونؤكد على ضرورة تصعيد العمليات بالضفة

وطن: قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إنَّ كتائب القسام وسرايا القدس والمقاومة لا تزال تدير المعركة بقوة واقتدار مؤكداً على ضرورة تصعيد العمليات في الضفة وندعو أجهزة الأمن للانضمام إلى المقاومة.

وأشار حمدان أن الهدوء والأمن والاستقرار في المنطقة، لا يمكن أن يأتي إلا عبر الوقف الفوري والنهائي للعدوان ضد شعبنا، وإنهاء الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا، ومحاسبة قادته النازيين الجدد على جرائمهم في المحاكم الدولية، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

وأضاف"أي عملية لإطلاق الأسرى يجب أن تستند أولا إلى وقف شامل للعدوان على غزة"

وعلق حمدان في مؤتمر صحفي مساء اليوم حول الحديث عن سعي أمريكا ودول غربية لتشكيل حكومة فلسطينية قائلاً"فإننا نجدد التأكيد أن تشكيل حكومة فلسطينية وإدارة الوضع الفلسطيني هو شأن فلسطيني وطني.. نديره مع إخواننا وأشقائنا من القوى والفصائل الفلسطينية، ولا شأن لأمريكا أو غيرها به".

وأضاف "إنَّ سعي الإدارة الأمريكية وإصرارها على تسويق سياستها المتساوقة مع أجندة الاحتلال ، حول ما بعد الحرب ، وآخرها تصريح "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي الأمريكي، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، وحجم القتل والمجازر والدمّار في قطاع غزَّة، هو إفلاس سياسي وأخلاقي، ودليل تورّط وشراكة حقيقية في حرب خاسرة ضد شعبنا، ومحاولة يائسة لإدماج الاحتلال المجرمٍ القاتلٍ للأطفال والنساء، في جسم أمتنا ومنطقتنا."

وشدد حمدان على الإدارة الأمريكية أن توفّر وقتها وجهدها في محاولات ثبت فشلها عبر التاريخ، فشعبنا الفلسطيني هو سيّد قراره على أرضه، والقادر على إدارة شؤونه كافة، دفاعاً عن نفسه وأرضه وحقوقه ومقدساته.

وأدان حمدان ندين العداون الأمريكي البريطاني على اليمن وأشاد بمواقف أنصار الله والجيش اليمني

وختم "نرحب بإعلان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اعتزامه للدخول الى غزة على رأس وفد من علماء الأمة لكسر الحصار والتضامن مع شعبنا في غزة".