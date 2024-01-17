نيويورك تايمز عن مسؤول في حماس :الحركة لديها أسلحة كافية لمواصلة القتال لعدة أشهر

وطن: ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ جيش الاحتلال، قدّر سابقاً أنّ لدى حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، ترسانة بنحو 10 آلاف صاروخ، إلا أنّ المسؤولين الإسرائيليين قالوا مؤخراً أنّ أكثر من 12 ألف صاروخ، تم إطلاقها على الأراضي المحتلة خلال الحرب على غزة حتى الآن.

وحيال تباطؤ إطلاق الصواريخ من غزّة مع استمرار قصف الاحتلال الجوّي والهجوم البرّي، أكّد مسؤول في حركة حماس لـ "نيويورك تايمز"، أنّ هذا التباطؤ كان قراراً استراتيجياً وليس علامة على استنفاد ترسانة الأسلحة، وشدّد على أنّ "الحركة لديها أسلحة كافية لمواصلة القتال لعدة أشهر".

وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أنّ يوم أمس الثلاثاء فقط، أطلقت كتائب القسّام، ما لا يقل عن 25 صاروخاً باتجاه الأراضي المحتلة، مما أثار تساؤلات بين الإسرائيليين.

ولفتت "نيويورك تايمز"، إلى أنّ ذلك"سلط الضوء على قدرة حماس المستمرة على تهديد الإسرائيليين بإطلاق الصواريخ على الرغم من مضي أكثر من 100 يوم على الهجوم الجوّي والبرّي الإسرائيلي الذي يهدف إلى تدمير القدرات العسكرية لحماس".

ولفتت إلى أنّ استمرار صواريخ المقاومة سلط الضوء أيضاً، "على الضغوط المتناقضة التي يواجهها القادة الإسرائيليون والمتمثلة بمطالب الإسرائيليين بالقضاء على حركة حماس، والدعوات من السياسيين اليمينيين إلى أن يكون الجيش أكثر عدوانية، ومناشدات عائلات الرهائن الذين احتجزتهم حماس لتقديم تنازلات لتأمين عودتهم والغضب في جميع أنحاء العالم بسبب المذبحة والدمار في غزة".