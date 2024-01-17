إنزالات خان يونس محل سخرية الإعلام الإسرائيلي: تبعد متراً واحداً عن قطاع غزة

وطن: سخر المراسل العسكري في موقع والاه العبري، أمير بوحبوط، من الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول الإنزالات الجوية في خان يونس، معلقاً في منشور عبر تطبيق "x": "مؤسف، تفعيل مظلات الإمدادات في قلب خان يونس هو عملية غير ضرورية. ويجب الاحتفاظ بها للخطة اللبنانية وليس لأهداف تبعد متراً عن الحدود. لماذا تفعل الفرقة 98 ذلك على أي حال؟".

يأتي هذا التعليق في ظل حالة من التوتر، تخيّم على الإعلام الإسرائيلي، كما على المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية، من احتمال توسع الجبهة على الحدود الشمالية في لبنان.

وكان موقع "بلومبرغ" قد نقل، يوم الإثنين، عن مستشار "الأمن القومي" الإسرائيلي السابق، إيال هولاتا، قوله إنّ أي حرب مع حزب الله ستكون أكثر فتكاً من الحرب الأخيرة في العام 2006، وأنّ عدد القتلى في "إسرائيل" قد يقترب من 15 ألفاً هذه المرة.

ويؤكد تقرير، نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في السادس من الشهر الجاري، أنّ "إسرائيل تنظر إلى حزب الله بشكل مختلف عن حماس، باعتباره جيشاً مع تدريب متطور وترسانة من حوالي 150.000 صاروخ، بينما يخشى العديد من الإسرائيليين أن تستخف حكومتهم، مرةً أخرى، بالتهديد المميت الذي يمثله الحزب".

وتأتي خطوة الاعتماد على الإنزالات اللوجستية الجوية، لتشير إلى أنّ خطوط الإمداد الأرضية لقواته ليست آمنة بتاتاً، مع قصر المسافات ما بين مراكز الإمداد والقوات المتوغلة في منطقة خان يونس، وربما كان مؤشراً على محاصرتها.