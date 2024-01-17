بصواريخ بركان.. المقاومة اللبنانية تستهدف مزارع شبعا المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "الراهب" بالأسلحة المناسبة.‏ ‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية أيضاً انتشاراً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة. ‏

كما أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تل شعر" بالأسلحة الصاروخية،إضافةً إلى استهدافهم تجمعاً ‏الاحتلال في محيط موقع "العباد" بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة في الموقعين. ‏

وشدّدت المقاومة الإسلامية على أنّ هذه الاستهدافات تأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة‏". ‏ ‏