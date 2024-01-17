بصواريخ بركان.. المقاومة اللبنانية تستهدف مزارع شبعا المحتلة
17.01.2024 05:03 PM
وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "الراهب" بالأسلحة المناسبة.
واستهدفت المقاومة الإسلامية أيضاً انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.
كما أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تل شعر" بالأسلحة الصاروخية،إضافةً إلى استهدافهم تجمعاً الاحتلال في محيط موقع "العباد" بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة في الموقعين.
وشدّدت المقاومة الإسلامية على أنّ هذه الاستهدافات تأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".