حزب الله يستهدف بالصواريخ عدداً من المواقع الإسرائيلية

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بإطلاق صاروخين مُضادين للدروع نحو منطقة غلاديولا (موقع عسكري على السفوح الغربية لجبل الشيخ)، مضيفةً أنّ "الجيش ردّ بمهاجمة مصادر النيران".

واستهدفت نيران مُباشرة 3 مواقع إسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، الموقع الأول في الجليل الغربي، والموقع الثاني هو موقع "الراهب" الإسرائيلي (قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية)، أما الثالث فهو موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة.

كما أفادت مصادر لبنانية بانطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه موقع "برانيت" الإسرائيلي.

وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق حزب الله صاروخ بركان نحو مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، مشيرةً إلى دوي صفارات الإنذار في المطلة في الشمال.

في غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة الخيام، وأطراف بلدة حولا في القطاع الشرقي، وأطراف بلدة مروحين، كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلاً في بلدة عيتا الشعب، وفق مراسلنا.

وفي جنوب لبنان استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي البستان ومروحين، كما وقعت غارة إسرائيلية بين بلدتي عيتا الشعب وراميا قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.