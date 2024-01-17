شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة
17.01.2024 04:38 PM
وطن: أعنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار يوم الخميس الموافق 18/1/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة وحسب الأوقات المحددة فيما يلي :
(1)
من التاسعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر:
أجزاء من كفر نعمة وتشمل: آخر البلد طريق بلعين ومدرسة بنات كفر نعمة والمجاورين.
(2)
من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا:
أجزاء من منطقة رافات وتشمل: رافات أول البلد , شركة السلام , الشركة العالمية للكسارات والأشغال , شركة قنديل إخوان للباطون الجاهز , الشركة المتحدة للأسفلت والأشغال.
واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.