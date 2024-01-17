شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار يوم الخميس الموافق 18/1/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة وحسب الأوقات المحددة فيما يلي :

(1)

من التاسعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر:

أجزاء من كفر نعمة وتشمل: آخر البلد طريق بلعين ومدرسة بنات كفر نعمة والمجاورين.

(2)

من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا:

أجزاء من منطقة رافات وتشمل: رافات أول البلد , شركة السلام , الشركة العالمية للكسارات والأشغال , شركة قنديل إخوان للباطون الجاهز , الشركة المتحدة للأسفلت والأشغال.

واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.