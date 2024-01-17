الاحتلال يفرج عن 18 أسيرا من محافظات مختلفة غرب بيت لحم

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن 18 أسيرا من محافظات مختلفة، قرب بلدة نحالين غرب بيت لحم .

وقال رئيس مجلس بلدي نحالين جمال نجاحرة إن قوات الاحتلال أفرجت عن 18 أسيرا معظمهم من محافظات نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم والخليل، حيث تم استقبالهم ثم إيصالهم لمحطة المركبات والتوجه نحو مقر سكناهم.

والأسرى هم: حمزة مصطفى جبارة، وعلي سمير حامد، ورائد محمد برهم، ومجدي هلال عباهرة، ومحمود حسن سلهب، ومحمد معروف حلايقة، وحمزة خضر جبارين وشقيقه محمود، وشادي خالد جبارين، ومحمد فضل عويس، وطارق أحمد عارضة، ومصطفى حناجرة، وضياء محمود فحماوي، ومحمد جلال حسون، ومحمد ياسين شتيوي، ومحمود حسني البزور، ومحمد مفيد فريحات، ومجد ناهد طريق.