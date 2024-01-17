منذ 5 أيام ..الاحتلال يستمر بقطع الاتصال والانترنت عن قطاع غزة

وطن: أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة أنّ الاحتلال الإسرائيلي تسبّب بقطع وتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت للمرة السابعة خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزّة.

وأوضح المكتب الإعلامي، في تصريحٍ صحافي، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قطع وتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت بشكلٍ كامل في قطاع غزّة، خلال ما وصفها "حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع"، كاشفاً أنّ "هذه الجريمة مستمرة منذ 5 أيام متواصلة".

وتطرق المكتب في تصريحاته إلى أنّ قطع الاتصالات والإنترنت يعني "حدوث كوارث تهدد حياة الفلسطينيين في قطاع غزّة"، مُشيراً إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى الذين لن يتمكن أحدٌ من الوصول إليهم مع انقطاع الاتصالات، وبالتالي فإنّ ذلك سؤدّي إلى ارتفاع أعداد الضحايا بشكلٍ مضاعف في ظل استمرار الحرب الوحشية والقصف المتواصل للمنازل والأحياء الآمنة.

وشدّد على أنّ استمرار قطع الاتصالات والإنترنت يُعدُّ جريمةً متكاملةً مع سبق الإصرار، ويهدف من خلالها الاحتلال إلى أنّ تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزّة.