الاحتلال يرتكب 16 مجزرة في غزة راح ضحيتها 163 شهيدا

وطن: أفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 163 شهيدا و350 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المصادر الطبية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 24448 شهيدا و61504 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف مسيرات الاحتلال لمنطقة التوام ومحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.