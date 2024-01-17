الاحتلال يصعد مجازره بالضفة: 4 شهداء بقصف طائرة مسيرة على حارة التمام في مخيم طولكرم

وطن: استُشهد اليوم الأربعاء، أربعة شبان وأصيب آخرون بجروح، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال، استهدف حارة التمام في مخيم طولكرم.

وقال شهود عيان من داخل المخيم، إن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من الشبان في حارة التمام داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت جثامين أربعة شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف مسرة الاحتلال، إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف.

وحاصرت قوات الاحتلال مكان القصف وانتشرت الدوريات الراجلة في محيطه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها منذ الرابعة والنصف فجرا، وسط أعمال تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين والبنية التحتية.

وكانت قوات كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتان عسكريتان، قد اقتحمت فجرا المدينة من محاورها الغربية والشمالية والجنوبية، مرورا بشارع دوار العليمي "المحاكم"، ودوار شويكة، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع نابلس، باتجاه مخيم طولكرم.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من مداخله كافة عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به، عُرف منها بنايات نسيم الضميري، والشافعي، والزغل، والصليبي.

وتمركزت عدد من الآليات عند مداخل مستشفيي الاسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي القريب من المخيم، ومنعت الخروج منه أو الدخول إليه، وعند مدخل مركز الإسعاف في الحي الجنوبي للمدينة، حيث احتجزت طواقمه، وفتشت مركبات الإسعاف ومنعتها من التحرك.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف مدخل المخيم الشمالي وشارع مدارس الوكالة وشارع حارة العكاشة، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين من مركبات وجدران، ومداخل عدد من المنازل والمحلات التجارية، والنصب التذكاري للشهيد مهدي الحلو، في الوقت الذي اقتحمت حارات الربايعة والغانم والنادي والبلاونة، ونشرت "المشاة” في أزقتها.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلّقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض، فيما سُمعت أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

وذكر الهلال الأحمر وجود إصابتين داخل مخيم طولكرم، إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، والأخرى بشظايا الرصاص الحي في العين.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبة على شارع نابلس بمدينة طولكرم وأنزلت ركابها منها واحتجزتهم وأخضعتهم للاستجواب، قبل أن تعتقلهم، دون معرفة هوياتهم بعد.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد عصام قفيني (25 عاما) بعد مداهمة منزله عند مدخل ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وتخريب محتوياته، والأسير المحرر نمر مفيد المسكاوي (44 عاما) من منزله في عزبة الطياح شرق المدينة، ومحمد رائد عبده من منزله في الحي الجنوبي من المدينة.

وانتشرت دوريات الاحتلال في مختلف أحياء مدينة طولكرم وتحديدا الغربية والجنوبية، والشرقية المؤدية إلى مخيم طولكرم، وداهمت عددا من منازل المواطنين بعد تكسير أبوابها وتخريب محتوياتها وإخضاع سكانها للاستجواب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم تأجيل دوام المدارس في المدينة ومخيماتها إلى الساعة التاسعة في حال خروج قوات الاحتلال.

وبارتقاء الشبان الأربعة في طولكرم، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ صباح اليوم إلى سبعة.