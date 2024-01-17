جيش الاحتلال والمستوطنين يقتحمون مدرسة عرب الكعابنة الأساسية غرب أريحا

وطن: اقتحم جيش الاحتلال ومستعمريه، صباح اليوم الأربعاء، مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي بأن قوات من وحدات الجيش والمستعمرين بالزي العسكري، اقتحموا مدرسة عرب الكعابنة الاساسية في منطقة المعرجات، وفتشوا بطاقات المعلمين، وأثاروا حالة من الفزع في قلوب الطلبة والأطفال.

وأضاف مليحات بأن المنطقة تشهد حالة صراع وجودي مع عصابات المستوطنين، ويخوض سكانها حرب يومية ومفتوحة مع المستوطنين وجيش الاحتلال.