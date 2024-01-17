الاحتلال يعتقل 84 مواطنا من الضفة بينهم 40 عاملا من قطاع غزة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 84 مواطنا من الضفة، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة.

فمن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا وهم: الطفل محمود عبد الله العالم (16 عاما)، ومحمد أحمد أبو جبر (20 عاما)، وأنس أيوب عبيد (28 عاما)، وحسين عثمان أبو حمد (40 عاما)، من مخيم الجلزون شمالا، ومحمد علاء حجير، وميسم خالد ثلجي مصلح، وأيمن فرحات من قرية يبرود، شمال شرق رام الله، وصلاح وفيق صالح بزار (47 عاما) من قرية بيتللو غربا، والمعلمة بدرية أحمد من منزلها في حي البالوع في مدينة البيرة، والطالب في جامعة بيرزيت، الأسير المحرر محمد ماهر فقهاء من بلدة بيتونيا غربا، والمواطن محمد ساري حمايل من قرية كفر مالك عند حاجز طيار قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

ومن قلقيلية، اعتقل الاحتلال ستة شبان من حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وهم: عثمان داود، ومحمد خليل عويصي، والشقيقان عمران وزياد جمال عويصي، وياسر عويصي، ونجله إبراهيم، إضافة إلى 40 عاملا من قطاع غزة من عدة أحياء في المدينة.

ومن الخليل، اعتقلت كلا من: عز الدين حمدي العويوي، وأحمد أيوب إسحق الجمل، وأشرف أنور القاضي من مدينة الخليل، وفادي العمور من بلدة يطا جنوبا، ومحمد علي زيدات، وعلي أحمد عايش زيادات، وعبد الناصر علي زيادات، وفادي يوسف زيادات من بلدة بني نعيم شرق الخليل، والشاب محمد أبو سنينة، ومحمد محمود فوزي عمرو من بلدة دورا.

ومن القدس، اعتقلت الشاب نعمان أبو سنينة من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد عصام قفيني (25 عاما) من مدخل ضاحية ذنابة شرق طولكرم، والأسير المحرر نمر مفيد المسكاوي (44 عاما) من منزله في عزبة الطياح شرق المدينة، ومحمد رائد عبده من منزله في الحي الجنوبي من المدينة.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال مدير مؤسسة إبداع الدهيشة خالد صيفي (65 عاما)، والشين إياس حسين شاهين، وعماد وعبد الله مزهر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والشاب موفق نزيه بداونة من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا غربا.

ومن أريحا، اعتقلت 3 مواطنين من مخيم عين السلطان، بينهم شقيقان أحدهما مصاب، وهم: المصاب شمس الحصين، وشقيقه صلاح الحصين، والشاب كريم حمدان.