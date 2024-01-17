إطلاق إذاعة مرئية فضائية فلسطينية - صوت فلسطين الجديد "قدسنا"

وطن: انطلقت إذاعة "قدسنا" الفضائية المرئية ببثها الرسمي، في استجابة إعلامية لمعركة طوفان الأقصى ورغبة في تعزيز المحتوى الفلسطيني، وكمساهمة في دعم الحقوق الفلسطينية وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية في مواجهة التضييق على الرواية الفلسطينية عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.

"قدسنا" التي تبث محتواها من داخل فلسطين ومن خارجها، تقدم تغطية إعلامية مباشرة تركز على الأحداث والتطورات الميدانية في كافة انحاء الوطن، حيث تهدف الإذاعة المرئية إلى تقديم صورة حقيقية ومعبرة عن ما يعيشه الفلسطينيون على الأرض، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التحرر والعودة إلى أرضه، و تعبر عن الهوية الفلسطينية وتنوعها.

تقدم الإذاعة نموذج جديد وفريد في الدمج بين أكثر من شكل من أشكال الإعلام التقليدي مع حضور رقمي ينسجم مع الواقع. حيث تبث برامجها عبر القمر الصناعي نايل سات بتردد (H11373)وعبر أجهزة الاستقبال (IPTV) كما وتٌبث التغطيات المباشرة على عدد من الإذاعات المحلية دخل فلسطين وخارجها، وأيضاً من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأمل "قدسنا" أن تكون نبض الشارع فلسطيني، والمنبر الذي يقدم صوت فلسطين والمتضامنين معها في أنحاء العالم. وكما يطمح القائمون عليها أن تصبح مصدرًا موثوقًا يتسم بالموضوعية والعمق في التغطية الإخبارية، مع التركيز على تقديم الحقائق من مصادرها المباشرة