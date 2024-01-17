الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيمها

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين المدينة من محاورها الغربية والشمالية والجنوبية، مرورا من شارع دوار العليمي "المحاكم"، ودوار شويكة، وشارع جامعة القدس المفتوحة ، وشارع نابلس، باتجاه مخيم طولكرم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال حاصرت مخيم طولكرم من كافة مداخله عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به، عرف منها بنايات نسيم الضميري، والشافعي، والزغل، والصليبي.

وتمركزت عدد من الآليات على مداخل مستشفيي الاسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي القريب من المخيم، ومنعت الخروج منه أو الدخول إليه.

كما تمركزت قوات الاحتلال عند مدخل مركز الإسعاف في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، واحتجزت طواقمه، وفتشت مركبات الاسعاف ومنعتها من التحرك.

يتبع