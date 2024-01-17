الاحتلال يداهم قلقيلية وعزون وكفر ثلث ويعتقل عمالا غزيين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وبلدتي عزون، وكفر ثلث، وداهمت العديد من المنازل.

وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال اقتحم حي كفر سابا من مدخل قلقيلية الجنوبي، وأغلق بآلياته الطرق والمفترقات المؤدية إلى الحي، فيما داهم جنود الاحتلال منازل عدد من المواطنين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات في صفوف العمال الغزيين في عدة أحياء من مدينة قلقيلية، دون التمكن من معرفة عددهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية وسط اطلاق لقنابل الصوت والغاز، بينما اقامت تلك القوات حاجزا عسكريا على مدخل النبي الياس.