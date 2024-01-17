وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بقوة كبيرة من جيش الاحتلال والتعزيزات العسكرية (أكثر من 30 آلية برفقة جرافات) من حاجز عورتا وبيت فوريك باتجاه نابلس، قبل أن تحاصر المخيم وتقتحمه وسط تحليق للطيران والمسيرات الاسرائيلية في سماء المدينة.

وأضافت المصادر، أن مواجهات واشتباكات وصفت بـ "العنيفة" اندلعت بين المقاومين وقوات الاحتلال بدأت عند المدخل الجنوبي للمخيم قبل أن توسع في أحياء عدة، اطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بينما سمع دوي العديد من الانفجارات، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات حتى إعداد هذا الخبر.

واستهدف المقاومين قوات الاحتلال خلال الاقتحام بعبوات متفجرة محلية الصنع فيما شرعت جرافات الاحتلال بإزالة الحواجز التي وضعها المقاومين على مدخل المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلين في مخيم بلاطة يعودان لعائلتي الصلاج، وأبو زيتون.