الاحتلال يقر بالفشل.. حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ لبضعة أشهر أخرى

وطن: قالت هيئة البث العبرية، "إن تقييما لجيش الاحتلال أظهر أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة لبضعة أشهر أخرى على الأقل.

وذكر الجيش، "أنه من دون مناقشة اليوم التالي، سيكون من الصعب الحفاظ على إنجازات المعركة".

وامس الثلاثاء، قصفت كتائب عز الدين القسام مستوطنة "نتيفوت" في النقب الغربي بدفعة كبيرة من الصواريخ، أحدثت إصابة مباشرة في أحد المباني، بعد أكثر من 100 يوم من العدوان على قطاع غزة.

وقالت بلدية نتيفوت إن نحو 50 صاروخا أُطلقت باتجاه المدينة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الصواريخ أطلقت من شمالي قطاع غزة، رغم أن جيش الاحتلال يؤكد أنه نجح في تفكيك قدرات حماس هناك.

وفي الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، قصفت القسام "تل أبيب"، عقب مرور 3 أشهر على الحرب.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قالت نهاية الشهر الماضي إن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحرب لن تنجح في القضاء كليا على قدرات حماس لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه "إسرائيل"، لا سيما القذائف قصيرة المدى.

والاثنين، نقلت القناة الـ13 العبرية "أن رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، حذر الحكومة من تراجع إنجازات جيش الاحتلال في غزة؛ بسبب غياب خطة المرحلة التالية بعد الحرب".

وأضافت القناة "أن هاليفي أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاحتلال يوآف غالانت، أن جيش الاحتلال قد يضطر للعودة إلى مناطق انتهى فيها القتال، بسبب إعادة تجمع مقاتلي حماس في شمال قطاع غزة".

المصدر"عربي 21"