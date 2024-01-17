أفضل 6 عروض بيعٍ مسبقٍ لشهر كانون الثاني/يناير 2024: تعرّفوا على جوهرة الكريبتو التالية التي يمكنها مضاعفةِ قيمتها 100 مرّة

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تعرّفوا على أفضل عروض البيع المسبق لعملاتٍ رقميةٍ جديدة خلال شهر كانون الثاني/يناير في عام 2024 وطالعوا قائمتنا لأفضلِ 6 خياراتٍ استثماريةٍ في قطاع الكريبتو.

Launchpad XYZ - بوابةٌ تحليليةٌ ورؤى معمّقةٌ لمشاريع الويب الثالث (web3). Sponge V2 - النسخة المحدَّثة من عملة الميم SPONGE. Bitcoin Minetrix - منصة تعدينٍ سحابيٍّ تسعى لإتاحة تعدين بيتكوين للجميع. Meme Kombat - منصة ألعاب قائمةٌ على البلوكتشين. Green Bitcoin - عملةٌ رقميةٌ تجمع بين ميزات الرهن ووضع المراهنات. Alltoscan - منصةٌ تدعم نظم بلوكتشينٍ عديدةً باستخدام عملتها الأساسية.

مرَّ قطاع الكريبتو بظروفٍ عصيبةٍ خلال عام 2022، حيث خسِرَت معظم الأصول الرقمية -بما في ذلك العملات الرقمية الرئيسيّة أمثال بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH)- أكثرَ من 60% من قيمتها، بينما تكبدت العديد من العملات الأخرى خسائرَ بنسب أعلى، لكنَّ هذا لا يعني نهاية الابتكار ضمن هذا القطاع أو عدم إطلاق مشاريعَ جديدة ومثيرة بميّزاتٍ واستخداماتٍ وظيفيةٍ جديدة وإمكانات تحقيقِ عوائدَ هائلة، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الجديدة خلال عام 2023، ما يؤكد استدامة وازدهار الابتكار في هذا القطاع.



يُذكر أن عروض البيع المسبق تُوفر إحدى أهم الفرص الاستثمارية لتحقيق الأرباح في قطاع الكريبتو لأنها تتيح للمستثمرين إمكانية الاستثمار بمشاريع كريبتو واعدة قبل أن تلقى رَوَاجاً كبيراً، ما يوفر لهم فرصةً رائعةً لكسب عوائدَ كبيرة إثرَ نجاح هذه المشاريع. وبالرغم من ذلك، قد يترتب على شراء العملات الرقمية خلال بيعها المسبق مخاطرُ عاليةٌ نظراً لعدم وجود ضماناتٍ على نجاح المشاريع القائمة عليها؛ وإليكم أدناه قائمةً بأفضل مشاريع الكريبتو التي تمرَ ببيعها المسبق حالياً:

Launchpad XYZ - بوّابةٌ تحليليةٌ ورؤى معمّقةٌ لمشاريع الويب الثالث (web3). Sponge V2 - النسخة المحدّثة من عملة الميم SPONGE. Bitcoin Minetrix - منصة تعدينٍ سحابيٍّ تسعى لإتاحة تعدين بيتكوين للجميع. Meme Kombat - منصة ألعاب قائمةٌ على البلوكتشين. Green Bitcoin - عملةٌ رقميةٌ تجمَع بين ميزات الرهن ووضع الرهانات. Alltoscan - منصّةٌ تدعم نظم بلوكتشينٍ عديدةً باستخدام عملتها الأساسية.



أفضل عروض البيع المسبق للعملات الرقمية خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024: أفضل 6 خياراتٍ استثماريةٍ في قطاع الكريبتو

مع أخذنا بالاعتبار مخاطرَ الشراء الممكنة خلال عروض البيع المسبق لعملاتٍ رقميةٍ جديدة لدى إعداد قائمتنا المنتقاة بعنايةٍ لأفضل عروض البيع المسبق التي تجري حالياً وتخصّ عملاتٍ رقميةً قد تكون إحداها العملة التالية التي يمكنها مُضاعفةُ قيمتها بشكلٍ كبير.



1. Launchpad XYZ - بوابةٌ تحليلية ورؤى معمّقة لمشاريع الويب الثالث (web3)

يوفر مشروع لانش باد (Launchpad XYZ-LPX) منصّةً قائمةً على البلوكتشين تهدف للمساعدة في جذب ملايين المستخدمين الجدد لقطاع الويب الثالث عبرَ واجهة استخدام ذات تصميم جذّاب ومجموعةٍ واسعةٍ من التحليلات والأفكار التي تتركّز حول مفاهيم الويب الثالث. ويسعى المشروع أيضاً لتبسيط المصطلحات والمفاهيم صعبة الفهم التي قد تتسبّب في عزوف المستخدمين العاديين عن دخول القطاع -مثل نظم التمويل اللامركزيّ (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وآلية الرهن وغيرها الكثير- فضلاً عن توفير فرصٍ للاستفادة من التطوّرات المهمّة لقطاع البلوكتشين بكلِّ حياديةٍ ونزاهة.

وتسعى منصّة Launchpad XYZ لتوفير تحليلاتٍ معمّقةٍ لعناصر NFTs والتداول المجزّأ للأصول الرقمية والعملات الوظيفية وقطاع اللعب من أجل الكسب (P2E) والعالم الافتراضيّ (الميتافيرس) وغيرِ ذلك.



علاوةً على كلِّ ما سبق، سيقوم المشروع بتوفير منصة تداولٍ تتيح للمستخدمين القيام بالتداول باستخدام أدواتٍ مدعومةٍ بواجهة برمجة التطبيقات (API)؛ ويمكن للمستثمرين الآن شراء العملة الأساسية للمشروع LPX بسعر 0.0454$، ومن المرجّح أن يصل السعر النهائي لدى إدراجها في منصات التداول إلى 0.0565$ عقب إتمام البيع المسبق لعملة Launchpad XYZ، والذي حصَد أكثرَ من 2.1 مليون دولار حتى الآن بسعرٍ وسطيٍّ قدره 0.0445 USDT.



>>> لشراء عملة LPX اضغط هنا <<<



تنبهوا للخطر المحيط برؤوس أموالكم، فهذه المقالة معدّةٌ لعرض المعلومات فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بحالٍ من الأحوال.



2. Sponge V2 - النسخة المحدّثة من عملة الميم SPONGE

عملة مشروع Sponge V2 هي النسخة المحدّثة من عملة الميم الشهيرة SPONGE التي تم إطلاقها خلال أيار/مايو من عام 2023 وارتفعَ سعرُها بشكلٍ كبير خلال مطلع عام 2024؛ ويمكن لمالكي عملة SPONGE رهن ممتلكاتهم منها لكسب عملات Sponge V2 لدى إطلاقها.



وبحسب الورقة البيضاء للنسخة الجديدة، سيتم منح المستخدمين ممّن يقومون برهن عملات SPONGE ضمن مجمّع الرهن الخاص بالإصدار الجديد ذاتَ القدرِ من عملات Sponge V2، فضلاً عن عملاتٍ إضافيةٍ يتمّ منحها لهم كعوائد رهنٍ سنويةٍ تختلف باختلاف عدد العملات المرهونة؛ وفيما لن يعود بإمكان المستخدمين فكّ رهن أو سحب عملات SPONGE التي تم حجزها بمجمّع الرهن المشار إليه على الإطلاق، سيكون بإمكانهم كسب عوائد من عملة الإصدار الجديد (V2) لمدة أربع سنواتٍ لقاء رهن عملاتهم في هذا المجمّع.



وكان فريق عملة SPONGEV2 قد صرّح بأنه يعمل حالياً على إنشاء لعبةٍ من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E)، وسيتم منح الفائزين مكافآتٍ بهذه العملة؛ وسيكون بإمكان المستخدمين الاستمتاع بلعبها بشكلٍ مجانيٍّ أو مدفوع عبر شراء أرصدة من عملة مشروع Sponge V2 للمشاركة في فئة P2E.

يُذكر أنه لا يوجد فريقٌ رسميٌّ قائمٌ على مشروع Sponge V2 والذي لا يَعِد بتوفير أيِّ استخداماتٍ وظيفيةٍ لعملته، وهو ما ينطبق على غالبية عملات الميم التي يتم إطلاقها هذه الأيام، ويبدو أن مشاريع هذه العملات تنأى بنفسها عن توفير استخداماتٍ وظيفيةٍ، وتكتفي بالاعتماد على ميزات رَواجها وتنامي قيمتها.



>>> لكسب عملات Sponge V2 اضغط هنا <<<



تنبهوا للخطر المحيط برؤوس أموالكم، فهذه المقالة معدّةٌ لعرض المعلومات فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بحالٍ من الأحوال.



3. Bitcoin Minetrix - منصة تعدينٍ سحابيّ تسعى لإتاحة تعدين بيتكوين أمام الجميع

يوفر مشروع التعدين السحابيّ Bitcoin Minetrix للمستخدمين إمكانية تعدين بيتكوين دون الحاجة لامتلاك أجهزة تعدينٍ متطوّرة وباهظة التكلفة سعياً منه لتحقيق هدفين رئيسيين: إتاحة الوصول لتعدين عملة BTC بشكلٍ موثوق، وتمكين المستخدمين من جني أرباح التعدين بعيداً عن تكبد التكاليف الباهظة لمعدّات التعدين المتخصّصة.



ويعتمد المشروع نموذجَ الرهن من أجل التعدين (stake-to-mine) الجديد والمُبتكَر لحلّ هذه المشكلات برهن المستخدمين لممتلكاتهم من عملته الأساسية BTCMTX واستخدام عوائد الرهن للحصول على قدرٍ من قوة التعدين السحابيّ. ويستلزم رهن عملات BTCMTX الحصول على محفظة كريبتو تدعم العملات من معيار ERC-20 مثل محفظة ميتاماسك (MetaMask).

يُشار إلى أن البيع المسبق لعملة مشروع Bitcoin Minetrix يمرّ حالياً في مراحله الأخيرة بسعر 0.012$ للعملة الواحدة، لكن من المرجّح أن يرتفع السعر خلال المراحل القادمة، ويُمكن للمستثمرين شراء عملات BTCMTX باستخدام عملة إيثيريوم (ETH) أو تيذر (USDT) أو بوليجون (Polygon-MATIC) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو البطاقات المصرفية.



ولا تفوتنا الإشارة إلى العرض الترويجيّ الخاص المسمّى Bitcoin Minetrix $30,000 Minedrop الذي يوفّر للمشاركين فرصة ربح إحدى الجوائز البالغة قيمتها الإجمالية 30,000$، ولا يستلزم هذا سوى زيارة موقع Bitcoin Minetrix ومتابعة الحساب الرسميّ لفريق المشروع على منصة X (تويتر سابقاً).



>>> لشراء عملة BTCMTX اضغط هنا <<<



تنبهوا للخطر المحيط برؤوس أموالكم، فهذه المقالة معدّةٌ لعرض المعلومات فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بحالٍ من الأحوال.



4. Meme Kombat - منصة ألعاب قائمة على البلوكتشين

يعكف مشروع ميم كومبات (Meme Kombat-MK) حالياً على بناء منصة ألعاب كريبتو توفر ميزات المراهنة والرهن بذات الوقت، بحيث يمكن لمستخدميها وضع رهاناتٍ من عملة MK على نتائج النزالات بين العديد من الشخصيات الممثِلة لأبرز عملات الميم.



وتسعى منصة ميم كومبات لتوفير إمكانية المراهنة على نتائج النزالات الثنائية والفردية؛ ليصبحَ بإمكان المستخدمين وضع مراهناتٍ جانبيةٍ على نتائج النزالات بين شخصيات عملات الميم، كالمراهنة على الشخصية التي ستنجح في توجيه أولى الضربات المُحتسبة في النزال.



ويسعى فريق المشروع لبيع 50% من إجمالي المعروض من عملته ضمن البيع المسبق لعملة MK، والذي تتمثل ميزته الفريدة في منح المشاركين عوائد الرهن بينما لا يزال جارياً؛ ويمكنكم شراء عملة MK الآن بسعر 0.225$ باستخدام عملة ETH، USDT أو BNB.



>>> لشراء عملة MK اضغط هنا <<<



تنبهوا للخطر المحيط برؤوس أموالكم، فهذه المقالة معدّةٌ لعرض المعلومات فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بحالٍ من الأحوال.



5. Green Bitcoin - عملة رقمية تجمع بين ميزات الرهن ووضع الرهانات

يهدف مشروع الكريبتو الجديد Green Bitcoin للجمع بين أفضل ميزات بيتكوين وإيثيريوم، علماً بأن عملته الأساسية GBTC قد تم إصدارها على بلوكتشين إيثيريوم وتعمل وفق معيار ERC-20.



ويسعى هذا المشروع الواعد للجمع بين ميزتي المراهنات والرّهن، وذلك بتمكين راهني عملته الأساسية من وضع توقعاتٍ لتحركات أسعار عملة BTC، ليحصلَ أصحاب الرهانات الصائبة على نصيب أعلى من مجمّع مكافآت الرهن اليومية، علماً بأنه تم تخصيص نسبة 27.5% من إجمالي معروض عملات GBTC كمكافآتٍ لأصحاب الرهانات الفائزة ممّن يتوقعون سعر BTC بشكلٍ صحيح.



ولا تقتصرُ مكافأت الرهن على كمِّ عملات GBTC المرهونة فحسب، وإنما على مدّة رهنها أيضاً؛ فبحسب فريق المشروع، تهدف هذه الميزة لتحفيز المستثمرين على المشاركة المستدامة في النظام التقنيّ لمنصّةGreen Bitcoin.



أخيراً، يمرّ المشروع حالياً في البيع المسبق لعملته والمكوّنِ من عدة مراحل، حيث يرتفع سعر عملة GBTC مع تقدّم البيع المسبق لتشجيع المستثمرين على المسارعة بشرائها.



تنبهوا للخطر المحيط برؤوس أموالكم، فهذه المقالة معدّةٌ لعرض المعلومات فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بحالٍ من الأحوال.



6. Alltoscan - منصة تدعم نظم بلوكتشينٍ عديدةً باستخدام عملتها الأساسية

يوفر مشروع Alltoscan أداةً لامركزيةً لاستكشاف نظم البلوكتشين وجمع سجّلات البيانات السابقة والفورية حولها باستخدام عملتها الوظيفية ATS، وتدعم هذه الأداة 9 نظم بلوكتشينٍ إلى جانب 4 مزوّداتٍ لنطاقات الويب الثالث (web3).



ويُمكن للمستخدمين الذين يملكون عملة ATS استخدام واجهاتِ برمجة التطبيقات (APIs) الخاصّة بالمنصة إلى جانب الوصول إلى بيانات نظم البلوكتشين المدعومة، علماً بأنه يمكنهم الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات هذه باستخدام عملة المنصّة الأساسيّة طوال مدة استخدامهم للمنصّة، ما يوفّر ميزةً رائعةً نظراً لأن الاشتراكات السنوية تتسبّب -عادةً- بتكبد المطوّرين تكاليفَ إضافيةً للوصول إلى هذه الخدمة.



كذلك يمكنكم رهن عملات ATS واستخدامها للتصويت على المقترحات المتعلقة بتطوير النظام التقنيّ للمنصة؛ ويمكن للمستخدمين رهن ممتلكاتهم من العملة لمدّة 90 أو 180 أو 360 يوماً، وتعمل عملة ATS على بلوكتشين بينانس الذكية (BNB Smart Chain) وفق معيار BEP-20؛ ويعكف المشروع حالياً على بناء منصّةٍ باسم Alltoscan Earn ليوفر لمالكي العملات الرقمية إمكانية الوصول إلى منتجاتٍ عديدة تتيح لهم إمكانية كسب دخلٍ دون عناء.



أخيراً، يمرّ مشروع Alltoscan حالياً بالبيع المسبق لعملته ATS، والهادفِ لجمع التمويل اللازم لتطوير منصّته، ويرتفع سعر هذه العملة بشكلٍ تدريجيٍّ لتشجيع المستخدمين على المسارعة للشراء، ويبلغ سعر عملة ATS وقت كتابة هذا المقال 0.16$.



تنبهوا للخطر المحيط برؤوس أموالكم، فهذه المقالة معدّةٌ لعرض المعلومات فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بحالٍ من الأحوال.



تعليقاتٌ ختامية: عروض البيع المسبق للعملات الرقمية -كما أسلفنا- تُوفر فرصاً استثمارية ذات مخاطرَ ومكافآتٍ عالية

قد يترتب على المشاركة في عروض البيع المسبق هذه أرباحٌ أو خسائرُ كبيرةٌ، حيث تفشل بعض مشاريع الكريبتو ولا تنجح ببلوغ الإمكانات المأمولة منها. وفي المقابل، تتسبّب بعض المشاريع الأخرى بتغيير وجه القطاع الذي تنشط فيه وتنمو قيمتها السوقية ويرتفع سعر عملتها بشكلٍ كبير وسريع خلال فترة قصيرة؛ فلو كنتم من المستثمرين الأوائل في مشاريعَ ناجحةٍ -مثل إيثيريوم وبينانس- فلربّما تجاوزت عوائدكم الاستثمارية الحالية 4,000 ضعفِ وأكثرَ من 1,910 ضعفِ قيمتها الأولية على الترتيب مقارنةً بسعر البيع المسبق لكلٍّ منهما مُقوَّمةً بعملة الدولار الأمريكيّ (USD)، لذا يجدرُ بكم دوماً الاطلاع على أفضل العملات الرقمية الجديدة.



أخيراً، إذا كنتم تودون الاستثمار في مشاريع كريبتو راسخةٍ بدلاً من المشاريع الجديدة خلال بيعها المسبق، فيجدر بكم الاطلاع على قائمتنا لأفضل العملات الرقمية الجديرة بالشراء الآن، ويمكنكم الحصول على معلوماتٍ إضافية حول الاستثمار في العملات الرقمية بالاطلاع على دليلنا الشامل للاستثمار بقطاع الكريبتو.