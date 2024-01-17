تشييع جثمان الشهيدة الطفلة رقية أبو داهوك في بيت حنينا

وطن: شييع أبناء شعبنا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة الطفلة رقية أبو داهوك (4 سنوات)، إلى مثواها الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ثم إلى بلدتها، لإلقاء نظرة الوداع عليها، قبل الصلاة على جثمانها الطاهر في مسجد البلدة، ومن ثم مواراتها الثرى.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلمت جثمان الشهيدة أبو داهوك، في وقت سابق مساء اليوم، بعد احتجازه لـ9 أيام.

واستشهدت الطفلة أبو داهوك، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مركبتين أثناء مرورهما عبر حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، في السابع من الشهر الجاري، حيث كانت بصحبة عائلتها في إحدى المركبتين، في حين استشهد الشاب محمد مزيد أبو عيد من بلدة بدو وزوجته ضحى نبيه أبو عيد، التي كانت معه في المركبة الثانية، وما يزال الاحتلال يحتجز جثمانيهما.