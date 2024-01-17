توقعات سعر بيتكوين (BTC) ما بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة - هل يُمكن للعملة بلوغ قممٍ سعريّةٍ جديدة في عام 2024؟

شغلت الموافقة المُحتملة على إطلاق صناديقَ متداولةٍ في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin ETF) ساحَة النقاش بين عشّاق الكريبتو خلال العام الماضي، ويبدو أن هذه اللحظة المنتظرَة قد تحدث خلال 48 ساعة، حيث يتوقّع الخبراء أن تُصدِرَ لجنة الأوراق الماليّة والبورصات الأمريكيّة (SEC) أولى قراراتها يوم الجمعة، ويشيرون إلى تحقيق عملة بيتكوين مكاسبَ ضخمةً إذا تمّت المصادقة على إطلاق تلك الصناديق.



ولكن يبقى السؤال عن حجم تلك المكاسب؟ إذ تتباين آراءُ المحلّلين وتختلف توقعاتهم، فالتوقعات الأكثر تفاؤلاً تقترح وصولَ سعر بيتكوين 70 ألفَ دولارٍ كحدٍّ أقصى قبل حدث تنصيف بيتكوين القادم. وفي حال كنتم ترغبون بتحقيق مكاسبَ أكبرَ من ضعفِ ما يمكن أن تقدّمه بيتكوين، فعليكم بالاطلاع على مشروع Bitcoin Minetrix وعملته الجديدة المشتقّة من بيتكوين؛ وإليكم المزيد من التفاصيل.



>>> لشراء أفضل عملةٍ رقميّةٍ خلال البيع المسبق اضغط هنا <<<

إلى أي مدى سيرتفع سعر بيتكوين بعد الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة؟ إذ يُمكن الوصول إلى قمةٍ جديدة، لكنّها لن توازي ارتفاع عملة BTCMTX

يترقّب مستثمرو الكريبتو وشركات Vaneck وValkyrie وGrayscale Investments وغيرها من الكيانات الاستثماريّة الضخمة ما ستؤول إليه الأمور مع لجنة الأوراق الماليّة والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث تتّجه الأخيرة لاتخاذ قرارٍ بشأن الصناديق المتداولة في البورصة لتداولات بيتكوين الفوريّة (Spot Bitcoin ETFs) في 12 كانون الثاني/يناير الجاري.



وتبرز أهميّة القرار في تأثيره المحتمل على أسعار عملة بيتكوين، وقد رأينا ذلك التأثيرَ بعد حادثة الاختراق الأخيرة لحساب لجنة SEC على منصّة X (تويتر سابقاً)، إذ إنّ تغريدةً كاذبة أعلنت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة بيتكوين بشكلٍ كاذب أدّت إلى تجاوز سعر بيتكوين قيمة 47,000$ لفترةٍ وجيزة وسلّط الضوء على حساسية السوق لمثل هذه الأخبار.



ويعجّ سوق الكريبتو حالياً بالتوقعات المتفائلة بموافقة اللجنة على هذه الصناديق، وهو ما قد يُرجِّح إطلاقها في المستقبل القريب. يُذكر أن هذه التوقعات ساهمت بارتفاع سعر بيتكوين بنسبة 165% خلال العام الماضي.



ورغم هذا التفاؤل، يُحذّر محللو السوق من رفع سقف الطموحات، وتشير توقعاتهم إلى أن العملة قد لا تصل إلى مستويات 70,000$ بعد القرار مباشرةً.

على الجانب الآخر، يرسم مشروع Bitcoin Minetrix الجديد لنفسه صورةً مختلفةً بعد نجاحه بحصد إيراداتٍ فاقت 8 مليون دولار حتى الآن خلال البيع المسبق وسط تهافت المستثمرين على اقتناء المزيد من عملات هذا المشروع الواعد.



>>> لشراء أفضل عملةٍ رقميّةٍ خلال البيع المسبق اضغط هنا <<<

مكاسبُ ضخمة تنتظر بيتكوين بعد التنصيف

من المحتمل أن يُحفّز حدث تنصيف بيتكوين في نيسان/أبريل 2024 صعود بيتكوين نحو مستويات 100,000$، لا سيّما وأن عمليات تنصيف بيتكوين السابقة التي تحدث كلَّ أربع سنواتٍ تقريباً قد ارتبطت بارتفاع سعر العملة بشكلٍ كبير. فقد شهدت أوّل عملية تنصيفٍ في عام 2012 ارتفاع سعر بيتكوين من حوالي 12$ إلى أكثر من 200$ في غضون عام، وتزامنت عملية التنصيفٍ الأخيرة في أيار/مايو 2020 مع ارتفاع سعر العملة من حوالي 8,750$ إلى ما يقرب من 69,000$ في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ومن المحتمل أن يتكرّر نمطٌ مماثلٌ للنموّ السعريّ لعملة بيتكوين بعد التنصيف المرتقب في عام 2024 علماً بأن الأداء السابق للعملة لا يعكس بالضرورة النتائج المستقبليّة.



يُذكر أن تنصيف بيتكوين (halving) يتضمّن تقليل مكافآت تعدين الكتل (البلوكات) الجديدة إلى النصف، ما يؤدي إلى إبطاء معدّل إصدار عملات BTC الجديدة.



ومع ترقّب سوق العملات الرقمية لهذا الحدث، قد يكون من الحكمة التفكير في فرصٍ استثماريّةٍ متنوّعة. فمثلاً، قد توفّر عملة BTCMTX مكاسبَ أعلى على المدى القصير مقارنةً بالنموّ التدريجيّ المتوقّع لعملة BTC بعد عملية التنصيف.



>>> لشراء أفضل عملةٍ رقميّةٍ خلال البيع المسبق اضغط هنا <<<

تهافت المستثمرين على المشاركة في البيع المسبق لمشروع Bitcoin Minetrix وحصده لإيراداتٍ فاقت 8 مليون دولار وتوقعاتٌ بارتفاع الحصيلة التمويليّة

أحدَث مشروع Bitcoin Minetrix ضجّةً عارمةً في ساحة العملات الرقميّة بعد توافد المستثمرين لشراء عملته BTCMTX وجمعِهِ لأكثرَ من 8 مليون دولار خلال البيع المسبق، ويبلغ سعر العملة حالياً 0.0127$، علماً بأنها شهدت ارتفاعاً بنسبةٍ 10% مع كلِّ مرحلةٍ جديدة لتُعزّز الرغبة بالمشاركة المبكّرة وتعكس قوّة المشروع.

ويبلغ المعروض الكلّي لعملة BTCMTX - المتوافقة مع معيار ERC-20- 4 مليارات عملةٍ تم تقسيمها بعنايةٍ، حيث سيتم تخصيص 42.5% للبيع المسبق، فيما ستذهب 35% للتسويق و12.5% لمكافآت الرهن، بينما ستتوجّه الـ 10% المتبقية لتمويل المشاريع المجتمعيّة.



كذلك تُعَد آلية الرهن الركيزةَ الأساسيّة لعملية التعدين ضمن مشروع Bitcoin Minetrix، فمن المتوقّع أن تعزّز هذه الآليّة من الطلب على عملة المشروع وتساهم في استقرار أسعارها، حيث يختلف مشروع Bitcoin Minetrix عن نمط مكافآت الرهن التقليديّة القائمة على توزيع العملات الرقميّة بشكلٍ مباشرٍ، ويُقدّم "طاقة تعدينٍ" بدلاً عنها لتمكين المستخدمين من المساهمة في تعدين عملة بيتكوين، وهي الميزة التي ستُضيف بُعداً جديداً لنظام مكافآت الرهن.



>>> لشراء عملة BTCMTX اضغط هنا <<<

مشروع Bitcoin Minetrix يُحدِث ثورةً في قطّاع التعدين السحابي من خلال نموذج الرهن من أجل التعدين سهل الاستخدام

أصبح مشروع Bitcoin Minetrix محطّ اهتمام المستثمرين وأحدَث ثورةً في طريقة تعدين بيتكوين التقليدية عبر نموذج الرهن من أجل التعدين (S2M) المبتكر.

ويعمل المشروع القائم على بلوكتشين إيثيريوم على تبسيط عملية تعدين بيتكوين ويجعلها في متناول عشّاق الكريبتو دون الحاجة لامتلاك معداتٍ باهظة الثمن أو مهاراتٍ تقنيّةٍ متقدمة، حيث يمكن لراهني عملة BTCMTX الوصول إلى موارد الحوسبة السحابيّة لتعدين بيتكوين، ما سيفتح المجال أمام مجموعةٍ أوسع من المستثمرين ويعالج التعقيدات والتكاليف العالية التي عادةً ما تشكّل عائقاً للمشاركة في تعدين بيتكوين.



بمعنى آخر، يقدّم مشروع Bitcoin Minetrix طريقةً جديدةً لتعدين عملة بيتكوين بهدفِ رفع مستوى اللامركزية والأمان مقارنةً بعمليات التعدين السحابيّ التقليديّة، حيث يعتمد المشروع على قوة العملات الرقميّة لتذليل العقبات التي تمنع الكثيرين من المشاركة في أنشطة التعدين. ولا تتوقف المزايا عند هذا الحد، بل تقدم المنصة أيضاً مكافآت رهنٍ سخيّةً تصل إلى 87% سنوياً إلى جانب نسبةٍ من أرباح التعدين، وهذا ما يجعل Bitcoin Minetrix خياراً جذاباً للمهتمين بكلٍّ من الرهن والتعدين في قطّاع الكريبتو.



>>> لشراء عملة BTCMTX اضغط هنا <<<

الخلاصة

مع اقتراب إصدار القرار حول الـ Bitcoin ETFs والتغيّرات المتوقّعة في سوق الكريبتو، ينصبُّ اهتمام المستثمرين على العملات الرقمية الجديدة مثل عملة BTCMTX، حيث تبرز الأخيرة كبديلٍ واعدٍ وتتميّز بنهجها المبتكر وأدائها القويّ خلال بيعها المسبق، ما يشير إلى استعداد مشروع Bitcoin Minetrix لتحقيق عوائدَ أعلى من تلك المكتسبة من الارتفاع المتوقّع لعملة بيتكوين عقبَ الموافقة على تلك الصناديق.

وأخيراً، تُمثّل التطوّرات السابقة لحظةً فارقةً في ميدان استثمارات الكريبتو، حيث ستفتح العملات الرقميّة الجديدة آفاقاً أخرى للنموّ بجانب العملات البارزة مثل بيتكوين. لذا، لا تَغفلوا عن متابعة تطوّرات السوق فقد يتحرّك استجابةً لهذه الأحداث الكبيرة.