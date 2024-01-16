أفضل خمس عملات ميم للاستثمار بعد ارتفاع أسعار عملات الميم إثرَ موافقات الـ ETFs

أدى الإعلان الأخير عن الموافقات على أولى الصناديق المتداوَلة في البورصة للتداول الفوريّ لبيتكوين (ETFs) في الولايات المتحدة إلى تجديد حماس المستثمرين تجاه العملات الرقمية، ما انعكس بدوره ارتفاعاً في سوق عملات الميم، حيث شهدت أسعارُها في الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً مستفيدةً من التطورات التي تمرّ بها بيتكوين، ومتجاوزةً المكاسبَ التي حققتها العملات البديلة الأكثر شيوعاً.



وفيما يلي نقدّم للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الفرصة خمساً من أفضل عملات الميم التي تستحق اهتمامهم كخياراتٍ استثماريةٍ رائجةٍ تبعاً للارتفاع الحالي في معنويات السوق.

1. عملة ميم كومبات (Meme Kombat-MK)

تُمثّل عملة ميم كومبات (Meme Kombat-MK) نهجاً مُبتكراً في عالم عملات الميم من خلال جَمْعِها بين ميزتي اللعب والمراهنة في منصّةٍ قائمةٍ على الذكاء الاصطناعيّ.

وتسمح المنصة للمستخدمين بالمراهنة على معارك بين شخصيات الميم الشهيرة، مع ضمان الحصول على نتائج عادلةٍ بفضل البلوكتشين. وبالإضافة إلى رهانات اللعب، تقدم منصة Meme Kombat مكافآتٍ لقاء رهن عملتها الأساسية (MK) بنسبة عائداتٍ سنويةٍ تبلغ 143%.

يُذكر أنه قد تم تخصيص 30% من معروضِ عملة MK لمكافآت الرهان والمعارك، و50% لعرض البيع المسبق، والذي جمَعَ حتى الآن أكثرَ من 6.6 مليون دولار، في مؤشرٍ على الاهتمام اللافت الذي ناله المشروع منذ بدايته بفضل القيمة الفريدة التي يقدمها، من معارك شخصيّات الميم المشوقة، ومكافآت الرهان، والتطوير المُعتمِد على مجتمع المشروع، وهيَ كلها ميزاتٌ تُبرزِه كأحد أفضل مشاريع عملات الميم الجديرة بالاستثمار في السوق الصاعدة.



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2. عملة سبونج (SPONGEV2)

يقدم الإصدار الجديد من عملة سبونج (Sponge V2-SPONGEV2) آلية الرهن من أجل الربط الفريدة التي تسمح لمالكي عملة SPONGE الأصلية (الإصدار الأول) برهن ممتلكاتهم منها مقابل الحصول على الإصدار الجديد SPONGEV2 كمكافآت. وبلغ مجموع ما تمّ رهنه من عملات SPONGE أكثرَ من 4 ملايين دولار حتى الآن، مع العلم أنه تم تحديد معدلات المكافآت حالياً بنسبة 350% سنوياً.



كما تُقدم عملة Sponge V2 أيضاً لعبة سباقٍ من نمط "اللعب من أجل الكسب"، حيث يمكن للاعبين التسابق مع شخصيات SpongeBob الشهيرة، وكسب المزيد من عملات SPONGEV2 بناءً على أدائهم.

وتجدر الإشارة إلى توفر إصدارٍ مجانيٍّ وآخرَ مدفوعٍ من اللعبة، أي أنه يمكن للمستخدمين اللعب من أجل المتعة فقط إذا رغبوا بذلك.

ويحظى مشروع سبونج بمشاركةٍ مجتمعيةٍ واسعةٍ، فهنالك ما يزيد على 28,000 متابعٍ لحساب Sponge على منصة X (تويتر سابقاً)، وهم في حالة ترقّب كبيرٍ للإطلاق القادم للإصدار الجديد SPONGEV2، كما ينمو اعتقادٌ متزايدٌ بأن عملة SPONGEV2 يمكن أن تماثل أو حتى تتفوّق على SPONGEV1 من حيث العوائد المذهلة التي حقّقتها الأخيرة في أيار/مايو 2023، وذلك بفضل استخداماتها الجديدة.



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3. عملة دوجويفهات (dogwifhat-WIF)

دوجويفهات (dogwifhat-WIF) هي أحدثُ عملات الميم على بلوكتشين سولانا، وقد حققت هذه العملة ارتفاعاً كبيراً وصلَ إلى نسبة 277% من أدنى مستوى لها يوم الإثنين الماضي.



ورغمَ أن عملة WIF لا تمتلك أيَّ وظائفَ عمليةٍ -مثل معظم عملات الميم التي تتركز هويّتها حول الكلاب- لكنّ هذا لم يمنع المستثمرين من الإقبال على شرائها وتداولها. ووفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap، بلغ حجم تداولات عملة WIF أكثرَ من 165 مليون دولار يوم أمس، أي بزيادةٍ قدرها 387% عن اليوم الذي سبقه.

وقد استفادت العملة إلى درجةٍ كبيرةٍ من تزايد الاهتمام ببلوكتشين سولانا (Solana) ونظامها التقنيّ، إلى جانب الارتفاع الهائل الذي شهدته عملة الميم الأخرى بونك (Bonk-BONK) القائمة أيضاً على سولانا.



ورغم أنه من المُتعذّر التأكدُ ما إذا كان الزخم الصعوديّ لـ WIF سيدوم طويلاً، فإن عملة الميم هذه تمثل فرصةً مثيرةً للمستثمرين الراغبين بتحمّل مستوى عالٍ من المخاطرة مقابل احتمالاتٍ بجني مكاسبَ هائلةٍ.

4. توشي (Toshi-TOSHI)

تم إطلاق عملة الميم الجديدة توشي (Toshi-TOSHI) على بلوكتشين الطبقة الثانية الأساسيّة التي أنشأتها منصة كوينبيس (Coinbase).

وجاءَ بناء هويّة العملة مرتكزاً حول الحيوانات الأليفة، حيث تأخذ اسمها من القطة توشي، وهي قطة المدير التنفيذيّ لمنصة كوينبيس، برايان أرمسترونج (Brian Armstrong)، والتي تمت تسميتها -بدورها- تيمناً باسم مبتكر عملة بيتكوين، ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto).



وتستفيد عملة TOSHI من شعبية عملات الميم التي تحتفي بالحيوانات، مثل دوجكوين (Dogecoin) وشيبا إينو (Shiba Inu)، إلى جانب تقديمها لبعض الميزات الإضافية أيضاً.

وتتضمّن هذه الميزات مجموعةً من الأدوات الخاصة بمشاريع قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) على البلوكتشين الأساسية، مثل منصة إطلاقٍ للمشاريع وآليةٍ لتبادل العملات وخاصيّة حجز السيولة.



ومع ارتفاع سعر TOSHI بنسبة 31% يوم أمس وحده، يمكن أن تكون هذه العملة ذات القيمة السوقية المتواضعة واعدةً بارتفاعاتٍ سعريةٍ جيدة إذا استمرّت باكتساب المزيد من الرَوَاج في السوق.

5. عملة كوك إينو (Coq Inu-COQ)

وأخيراً وليس آخراً، نقدّم لكم عملة كوك إينو (Coq Inu-COQ)، وهي عملة ميمٍ تم إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر الماضي على بلوكتشين Avalanche.

ويبلغ المعروض الكليّ من عملة كوك إينو 69.42 تريليون عملة، مع العلم أنها لا تخضع لأية ضرائبَ، ولا تُخصِّص أيةَ نسبةٍ من معروضها لفريق عمل المشروع.



ورغم أن مبتكري هذه العملة يؤكدون بأن COQ لا تتمتع بقيمةٍ جوهريةٍ حقيقيةٍ، إلا أنها -مع ذلك- حققت مكاسبَ مُلفتةً مؤخراً، كما تم إدراجها للتداول في عددٍ من المنصّات مثل KuCoin وBitMart وBybit.

وتربو القيمة السوقية لعملة COQ حالياً على 111 مليون دولار، ما يضعها ضمن ترتيب أعلى عشر عملاتِ ميم من حيث القيمة السوقية.



وعلى الرغم من افتقارها لأيِّ استخداماتٍ عمليةٍ، فإن الهويّة الفكاهية لعملة كوك إينو (Coq Inu-COQ) وحماسَ مجتمعها لها يجعلانها فرصةً استثماريةً لكلِّ من يسعى للاستفادة من جنون عملات الميم المستمرّ حالياً.