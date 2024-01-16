ارتفاع سعر عملتي سولانا (SOL) وأفالانش (AVAX) بأكثر من 15% وسط ارتفاعاتٍ مُوسّعةٍ وبلوغ Bitcoin Minetrix علامة فارقة جديدة

شهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعاتٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية مع تحقيق عدد من أبرز العملات البديلة -مثل سولانا (Solana-SOL) وأفالانش (Avalanche-AVAX)- مكاسبَ بنسب مئويةٍ تفوق الـ 10%، كما بلغت حصيلة البيع المسبق لعملة BTCMTX -التي أثارت ضجَّةً في القطاع مؤخراً- علامة 7.8 مليون دولار، حيث يتسابق المستثمرون لشرائها بينما لا يزال سعرها منخفضاً.

ارتفاع سعر عملة SOL بنسبة 16% وسط تزايد أعداد مطوّريها

قفز سعر عملة سولانا بنسبة 16% مسجّلاً 101.90$، ليستأنف زخمَه الصاعد القويّ الذي شهده طوال شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2023، حيث دفع هذا الارتفاع سعرها لاختبار أعلى مستوياته المسجّلة يوم الجمعة الماضي قبل تراجعِهِ بشكلٍ حادّ.



وأتت ارتفاعات عملة SOL الأخيرة بعد إزاحة الستار عن بعض مؤشرات النموّ الإيجابية، بما في ذلك عمل أكثر من 2,500 مطوّرٍ نشِطٍ على تطوير بلوكتشين سولانا شهرياً؛ ففي تقرير صادر عن مؤسسة سولانا، أشارَ فريق عملها إلى أنهم حافظوا على وجود قرابة 3,000 مطوّرٍ نشِطٍ خلال العام الماضي.

ويعني هذا أن معدل الاحتفاظ بالمطوّرين قد ارتفعَ بنسبة 50% خلال آخر 3 أشهرٍ بالتزامن مع تنامي النشاط على شبكة معاملات سولانا وارتفاع قيمة عملتها الأساسية (SOL) بشكلٍ كبير. وحالياً، تتمتّع سولانا بقيمةٍ سوقيةٍ إجماليةٍ تتجاوز 43.9 مليار دولار، ما يجعلها خامسة أعلى العملات الرقمية في العالم.



وفي ضوء ارتفاع سعر SOL وتعزيز أساسيّات شبكة معاملاتها، يبدو أن عام 2024 سيكون مبشراً لعملة SOL ومستثمريها.



عملة AVAX ترتفع بنسبة 17% بفضل الأجواء المواتية لتدفق استثماراتٍ مؤسّسية

في الوقت الذي تصدّرت فيه عملة سولانا عناوين الأخبار، شهدت عملة أفاكس (Avalanche-AVAX) بعض التحركات السعرية الإيجابية، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 17% متجاوزةً 37.30$، وهو نفس المستوى الذي استقرت عليه يوم الجمعة الماضي.



ويُعيد هذا الارتفاع اللافت القيمة السوقية الإجمالية لعملة AVAX إلى أكثرَ من 13.4 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 37% في حجم تداولها اليومي، بعد وقت قصير من إضافة عملة بلوكتشين الطبقة الأولى هذه إلى صندوق جرايسكيل (Grayscale) وقائمة أصوله الرقمية ذات القيمة السوقية المرتفعة.

يُذكر أن صندوق Grayscale يُعتبر أحد أكبر صناديق إدارة الأصول الرقمية، ويتولى الإشراف على أصولٍ رقميةٍ تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتشير إضافته لعملة AVAX إلى استمرار الاهتمام المؤسسيّ بها خلال عام 2024 وما يليه.



ومن زاوية التحليل الفنيّ، اخترق سعر عملة AVAX للتوّ خط مؤشر متوسط الحركة الأسيّ المقاس في مدى زمنيٍّ قدره 50 يوماً (EMA-50) على مخطط الأسعار البيانيّ في إطارٍ زمنيٍّ مدّته 4 ساعات، ما يوضّح أن اتجاهها الصاعد الحاليّ يمكنه الاستمرار في المدى المنظور إلى المتوسط.

واستناداً إلى مسارها السعريّ ومؤشرات تطوّراتها الإيجابية، تبدو الساحة مهيأةً لمعاودة سعر عملة AVAX اختبار أعلى مستوياته المسجّلة في شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم.



البيع المسبق لمشروع Bitcoin Minetrix يتخطى حاجز 7.8 مليون دولار وسط تهافت المستثمرين على شراء عملته

مع استمرار عملتي SOL وAVAX بمواصلة الارتفاع، تزايد الاهتمام بمشروع الكريبتو المثير Bitcoin Minetrix وعملته BTCMTX، والذي بلغ بيعه المسبق للتوّ علامةً فارقةً مع تجاوز حصيلته التمويلية علامة 7.8 مليون دولار.



ولمن ليسوا على درايةٍ بالمشروع، فإنه يهدف إلى إتاحة ممارسة أنشطة تعدين بيتكوين للجميع من خلال آليته المبتكرة للرهن من أجل التعدين؛ فبدلاً من شراء أجهزة تعدينٍ متخصّصةٍ ومُكلفةٍ، تسمح منصة Bitcoin Minetrix لأيِّ شخصٍ بكسب عوائد تعدينٍ عبر رهن ممتلكاته من عملتها الأساسية BTCMTX.

فمن خلال رهن عملات BTCMTX، يحصل المستخدمون على أرصدة تعدينٍ تتيح لهم الحصول على طاقة تعدينٍ سحابيّ، إلى جانب إمكانية كسبهم عوائد رهنٍ سنويةٍ تصل نسبتها إلى 82% على عملاتهم المرهونة، ما يوفر لهم مصدر دخلٍ مزدوج، ويتيح طريقاً لجعل عملية تعدين بيتكوين مربحةً ومتاحةً حتى لصغار المستثمرين؛ كما أن البيع المسبق المُزدهر للمشروع يدل على مدى تحمّس المستثمرين لمزاياه الفريدة.

وممّا يؤكد على تزايد الاهتمام بهذا المشروع تواجدُ أكثرَ من 11,200 متابع نشط في قناة Bitcoin Minetrix على تيليجرام، كما احتلت عملة BTCMTX المرتبة الثانية ضمن تصنيفات CoinSniper.net وهوَ موقعٌ يحظى باستخداماتٍ واسعةٍ ويُصنّف العملات الجديدة المُرتقب إطلاقُها.



ومع اكتمال تطوير منصة الرهن من أجل التعدين، يمكن أن يكون عام 2024 هو العام الذي يمكن لهذا المشروع الطموح تحقيق نجاحاتٍ مبهرة خلاله، ويمكن للمستثمرين المُحتملين شراء عملة BTCMTX عبرَ موقع بيعها المسبق بسعر 0.0127$ عن طريق استخدام عملتي ETH وUSDT أو بطاقات الخصم/الائتمان.



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