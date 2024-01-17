العراق يقدم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة

وطن:أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تقديم العراق شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعد القصف الذي استهدف أربيل.

وقالت الخارجية في بيان، "تقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

ورفعت وزارة الخارجية شكوى، وفقاً للبيان "بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك".



وأضاف البيان أن الرسالتين "أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".



وتعرضت أربيل شمالي العراق، الثلاثاء، الى قصف بالصواريخ الباليستية، أعلن بعدها الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفها "مراكز تجسس"، فيما اعتبرت الخارجية العراقية في أول تعليق رسمي، أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة البلاد.

ومن جهتها، أكّدت إيران "التزامها المطلق باحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل من العراق وسوريا"، وذلك في رسالةٍ وجّهتها الحكومة الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن عملياتها العسكرية ضدّ مقار "الإرهابيين" في سوريا والعراق.

وأوضحت الحكومة الإيرانية أنّ "العملية كانت ضروريةً، وجاءت متناسبةً بالكامل مع تعهدات إيران الدولية بخصوص حقوق الانسان"، مضيفةً أنّها "جاءت رداً على الهجوم الأخير في كرمان، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن وتبنّاه تنظيم داعش".

كما أكدت أنّ إيران "ضحية الإرهاب، والعمليات الأخيرة ضد الإرهابيين جاءت دفاعاً عن النفس، ووفق القوانين الدولية".