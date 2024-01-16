"طوفان الأقصى" في يومها الـ103.. المقاومة في غزة تواصل التصدي والاحتلال يواصل القصف

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ103 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وواصل جيش الاحتلال قصفه جنوب القطاع ووسطه، وهزت انفجارات ضخمة مخيم البريج وسط القطاع وجحر الديك جنوبه، وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال رسمياً انتهاء توغله البري في شمال قطاع غزة، فإن فصائل المقاومة لا تزال تدك جنود الاحتلال في أكثر من مكان خاصة وسط وجنوب القطاع.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 24100 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى و60834 ، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ103: