من مخزونات الجيش الألماني ..ألمانيا تدرس تسليم قذائف للاحتلال

وطن: ذكرت مجلة"ديرشبيغل" الألمانية اليوم أن الحكومة الألمانية تدرس تسليم قذائف للاحتلال لدعمها في الحرب على غزة.

وأفاد التقرير أن الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ على تلبية طلب حكومة الاحتلال.

وتلقت برلين في نوفمبر طلباً لامداد جيش الاحتلال بنحو 10آلاف قذيفة من الذخائر دقيقة التوجيه عيار 120ملم.

وذكر التقرير أنه بما أن قطاع تصنيع الأسلحة لا يمكنه تسليم الذخائر دقيقة التوجيخه المنشودة على الفور، تدرس السلطات الألمانية خيار ارسال ذخائر من مخزونات الجيش الألماني أولاً من أجل سرعة الاستجابة للطلب.