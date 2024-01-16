توقعات ChatGPT بشأن مستقبل إيثيريوم (Ethereum) في حال الموافقة على ETF Bitcoin

أثارت احتمالية إطلاق صندوقٍ متداولٍ في البورصة لتداولات بيتكوين الفورية (Bitcoin Spot ETF) داخل السوق الأمريكية حماسة مجتمع الكريبتو في ضوء توقع بعض المحللين أن تتم الموافقة على إنشائه خلال الأسبوع الجاري.

لذا، فقد كلفنا تطبيق الذكاء الصنعي ChatGPT بمهمة توفير توقعاتٍ معمّقةٍ حول مستقبل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في حال تمت الموافقة على إنشاء مثل هذه الصناديق، ليسلط التطبيق الضوء على عملةٍ رقميةٍ جديدة تدعى BTCMTX يمكنها الاستفادة من الأجواء الإيجابية المرتبطة بالموافقات آنفة الذكر.

كيف يمكن للموافقة على إنشاء Bitcoin Spot ETF التأثير على سعر إيثيريوم؟

رغم اختلاف النظام التقنيّ لبلوكتشين إيثيريوم عن نظيره في بيتكوين وتباين الاستخدامات الوظيفيّة لكلٍّ منهما، إلا أن التحركات السعريّة لرائدتي القطاع هاتين -عملتي إيثيريوم (Ethereum-ETH) وبيتكوين (Bitcoin-BTC)- غالباً ما تتبع ذات الاتجاه؛ ومن المرجّح بقاء الأمر كذلك نظراً لأسباب عديدة. ولعلَّ أبرز هذه الأسباب أن موافقة الجهات التنظيميّة على إنشاء Bitcoin Spot ETF يمكنها إضفاء مزيدٍ من الشرعية على العملات الرقمية بأكملها كفئة أصولٍ معترفٍ بها رسمياً؛ ما قد يعزّز ثقة المستثمرين بالعملات البديلة وفي مقدّمتها عملة إيثيريوم. كذلك فقد يعزّز إطلاقBitcoin Spot ETF بنجاحٍ الرغبة بإطلاق منتج استثماريٍّ مماثلٍ خاصٍّ بعملة إيثيريوم في المستقبل، ما يمكنه دفع سعرها للأعلى -على الأرجح- تحسبّاً لذلك.

من جانب آخر، حذّر بعض المحللين من أن صدور الموافقة على إطلاق Bitcoin Spot ETF فعلياً قد لا يكون لها ذات التأثير الإيجابيّ المُنتظر، ما قد يثير موجة جني أرباح تمتدّ لتشمل عملة ETH وغيرها من العملات البديلة.



ومع ذلك، تُجمع التوقعات على أن الموافقة على إنشاء الصندوق آنف الذكر ستجلب تدفقاتٍ استثماريةً جديدةً من قِبَل المؤسسات يمكنها الحدّ من أيِّ تقلباتٍ قصيرة الأجل، لذا يترقّب مستثمرو عملة ETH بفارغ الصبر صدور الموافقة على إطلاق أحدِها داخل أسواق الولايات المتحدة.



توقعاتٌ متفائلة لـ ChatGPT حول مستقبل عملة ETH إذا وافقت لجنة SEC على Spot ETF

بعيداً عن توقعات الأسواق، تمت الاستعانة ببرمجيّة الذكاء الصنعي ChatGPT لتحليل تأثير الموافقة على إنشاءBitcoin Spot ETF على مستقبل عملة إيثيريوم، فبينما يتمّ تداول عملة ETH حالياً حول مستوى 2,270$، جاءت توقعات تطبيق ChatGPT مبشرةً بشكلٍ مذهل.



وقد أشار تطبيق الذكاء الصنعيّ على أن الموافقة على إنشاءBitcoin Spot ETF يمكنها تعجيل تبني الأصول الرقمية، وجذب استثماراتٍ مؤسساتيةٍ، وتوفير أجواء إيجابيةٍ تعزّز -بدورها- أداء العملات البديلة بوجهٍ عام. وبطبيعة الحال، سيصبّ كلّ هذا في مصلحة عملة إيثيريوم بالنهاية.

وبالنظر إلى هذه العوامل وإمكانات نموّ بلوكتشين إيثيريوم بشكلٍ مستقلٍ ضمن قطاع التمويل اللامركزيّ (DeFi)، يرى تطبيق ChatGPT أن عملة ETH لديها ما يؤهلها لتمديد ارتفاعاتها السعرية الأخيرة. أما بما يخص السيناريو الأكثر تفاؤلاً وفقًا للتطبيق -في حال تمت الموافقة على إنشاء Bitcoin Spot ETF- فمن المتوقع أن يتراوح سعر عملة إيثيريوم بين 3,000 و4,000$ بحلول نهاية العام، ما سيمثل ارتفاعاً بنحو 76% مقارنةً بمستوياتها الحالية.



وعلى الرغم من بقاء هذا التوقع في نطاق الفرضيّة، إلا أن تطبيق ChatGPT يوفر حجةً قويةً بشأن إمكانية استفادة عملة ETH من التطوّرات الإيجابية للمساعي التنظيميّة المتعلقة بعملة BTC.



أيّ العملات الأخرى يمكنها الاستفادة من الموافقة على إنشاء Bitcoin Spot ETF؟

فيما ينصب جلّ اهتمام السوق على عملتي بيتكوين وإيثيريوم، يمكن للموافقة على إطلاق ETF لتداولات بيتكوين الفورية إفساح المجال لتدفق استثماراتٍ إلى العملات ذات القيم السوقية الضئيلة،



ويُعَد Bitcoin Minetrix -وهو مشروع منصّةٍ مبتكرة للرهن من أجل التعدين تشهد بيعها المسبق حالياً- أحد أبرز مشاريع الكريبتو التي نجحت بخطف أنظار المتعاملين في القطاع.



تطبيق ChatGPT يتوقع ارتفاع سعر عملة BTCMTX بنحو 687% مع اقتراب حصيلة بيعها المسبق من 8 مليون دولار

بوصفه أحد مشاريع الكريبتو الساعية لإتاحة المشاركة في أنشطة تعدين بيتكوين أمام جميع المستثمرين، يحظى مشروع Bitcoin Minetrix بمكانةٍ فريدة تؤهله للاستفادة من الاهتمام بمنتج Bitcoin Spot ETF، حيث تسمح آلية الرهن من أجل التعدين الخاصّة بمنصة المشروع للمستخدمين بكسب عوائد من تعدين بيتكوين عبر رهن ممتلكاتهم من عملات BTCMTX بدلاً من شراء وتشغيل أجهزة تعدينٍ مكلفة.

وبدورها، ساعدت هذه الميزة المبتكرة المشروع بحصد أكثرَ من 7.9 مليون دولار خلال بيعه المسبق، ما يسلط الضوء على مدى اهتمام المستثمرين القويّ به.

ولدى سؤالِنا تطبيق الذكاء الصنعيّ ChatGPT كيف يُمكن للموافقة على إنشاء ETF لعملة بيتكوين أن تؤثر على مستقبل عملة BTCMTX خلال 2024؟ أشارَ التطبيق إلى عدّة عواملَ إيجابيةٍ، بما فيها إضفاء الشرعيّة على قطاع الكريبتو، والتي ستُترجم إلى ظروف مواتيةٍ محتملةٍ لعملات التعدين كعملة BTCMTX.

وبناءً على هذه العوامل، يتوقّع التطبيق أن يرتفع سعر عملة BTCMTX لما يصل إلى 0.10$ عقب إدراجها في منصات التداول عقبَ الموافقة على إنشاء الصندوق سالف الذكر.

وفي حال أصابَ التطبيق في توقعاته، فسيمثل هذا زيادةً هائلةً تصل نسبتها إلى 687% قياساً إلى سعر عملة BTCMTX خلال بيعها المسبق حالياً والبالغ 0.0127$. ومع تزايد حالة الترقب لدى مجتمع الداعمين لمشروع Bitcoin Minetrix وفي قناته على تيليجرام، يمكن أن تُعزّز توقعات ChatGPT المتفائلة الحماسة تجاهه وتكسبه مزيداً من الاهتمام.



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