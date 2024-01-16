خبراء:توسّع الحرب مع حزب الله قد يؤدّي إلى شلّ اقتصاد الاحتلال

وطن: تحدّث موقع الإذاعة الوطنية الأميركية العامة "Npr"، في تقرير، عن الخسائر التي سيتكبّدها اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي في حال توسّعت الحرب الدائرة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وقال الموقع إنّ الحرب في مستواها الحالي، وليس الحرب الشاملة، قد "تسببت بالفعل في خسائر اقتصادية في المناطق الشمالية"، بحيث أُفرغت المستوطنات، وأُغلقت الأعمال، وظلّت الجداول الزمنية، ممّا "يُعرّض الجداول الزمنية للإنتاج في خطر".

وبحسب الخبير الاقتصادي في جامعة "تل أبيب"، تومر فضلون، فإنّ المستوطنين "فرّوا من المنطقة بعشرات الآلاف"، الأمر الذي سيؤثّر في اقتصاد تلك المناطق على المدى الطويل بطريقة "يُمكن أن تكون قاتلة بالتأكيد".

وأضاف أنّه "حتى لو حققت "إسرائيل" أهدافها العسكرية في الجنوب (في غزة)، فإنّ الانتعاش الاقتصادي في الشمال ليس مضموناً على الإطلاق".



وفي هذا السياق، أشار فضلون، الذي يتتبع الإنفاق على بطاقات الائتمان، إلى أنّ "الإنفاق الاستهلاكي لدى الاحتلال انخفض منذ اندلاع الحرب، وخصوصاً في المناطق الحدودية".

وعلى سبيل المثال، "لا تزال مستويات الإنفاق على بطاقات الائتمان أقل من المعدل الطبيعي بنسبة 70% أو أكثر، في كريات شمونة"، التي تُعدّ أكبر مستوطنة عند الحدود الشمالية.

الجدير ذكره هنا أنّ "الشيكل" ضعف مقابل العملات الأجنبية، على خلفية تصاعد القتال، على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ضد حزب الله، بحسب موقع "سيروغيم" الإسرائيلي.

وبحسب الموقع" الإسرائيلي"، يشكّل ارتفاع الدولار "صعوبةً كبيرة للسوق المحلي والصناعة الاستيرادية"، ويتسبّب هذا الارتفاع في "غلاء أسعار المنتجات الغذائية وبناء الشقق"، مشيراً إلى أنّ المنتجات المستوردة إلى "إسرائيل"، ستصبح أكثر تكلفة.