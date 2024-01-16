زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: أخيرًا ظهرت الشمس لتُجفّف دموع السماء، وأشياءٌ صغيرة تصنع الأمل مجددًا

اليوم كان جيدًا نسبيًّا، ففي الصباح الباكر صعدت إلى الطبقة العلوية من المنزل كي ألتقط إشارة اتصال على الجوال، وقد غمرني السرور لمّا رأيت بأنّ المطر توقّف استثناءً، حيث تسلّلت خيوطُ الشمس تشقّ طريقها لتنير السماء فتجفّف الشوارع من برك المياه وتخفّف الوحول قليلاً.

المفاجأة السارّة الأخرى كانت أنني تمكّنت من الاتصال بابنتي دون عناء، وكانت هذه بشرى جيدة لعودة إشارة الاتصالات ولو مؤقتًا، حيث توالى وصول الرسائل من الأقارب والصديقات للاطمئنان علينا، وسنحت لي الفرصة للرد على معظمها قبل اختفاء الإشارة مرّةً أخرى، ولكن المهم أنني شعرت أنني متّصلةٌ بالعالم ولو في غضون ربع ساعة فقط، لتعود الزنّانة من جديد وتحول دون الاتصال مع الأخريات والآخرين. أما حُزم الإنترنت العديدة التي جرّبناها فهي لا تعمل، بينما تخصم شركتا جوّال وأريدو الفاتورة الشهرية دون وصول الخدمة.

بعد هذا الافتتاح الصباحي المُوجز ولكن المريح شعرت بنشاطٍ وبطاقةٍ إيجابية، لذا اجتهدت في تحضير وجبة الإفطار. والمضحك في الأمر أن قطعتين من الجبن كان قد اشتراهما حفيد أختي على أمل أن نصنع البيتزا، اكتشفت والدته أنها جبنة نباتية، وجاءت إليّ مسرورة لتقول لي "هذه لك"، وكانت سمعتني أردّد أنني خلال أيام العدوان لم أتمكن من صناعة الجبن النباتي لنفسي، وهكذا ولأوّل مرة منذ تسعة وتسعين يومًا أتذوق الجبن في وجبة إفطاري.

إنّ ما يبعث السرور في النفس ليس أكل الجبن نفسه، بقدر ما كان الموضوع محطّ مفاجأة وتعليقات كلّ من حولي، حيث قالت قريبتي "الأمل موجود دائمًا في الخير القريب، بركة عملك الطيب". وضحكت في سرّي كيف أن موضوعًا صغيرًا جدًا مثل هذا كان يمر في الأيام العادية دون أيّ تعليق، ولكن في ظل هذا العدوان البغيض والمآسي الفظيعة التي مررنا بها تحوّل إلى قضيةٍ هامةٍ انشغل بها الجميع من حولي، وتحدّثوا عنها باعتبارها رزقٌ و بشرةُ خير. وكم ضحكت مع ابنتي على الهاتف وأنا أروي لها الموضوع، وكيف تحوّلت قطعة الجبن النباتية التي وصلت إلينا بالخطأ إلى مصدر تفاؤلٍ وسط هذه الغمّة التي نعيشها.

عندها فقط أيضًا أدركت ما الذي كانت ابنة أختي تقصدهُ عندما أخبرتني كم كانت متفاجئةً ومسرورةً حين وجدت في الشارع بائع مناقيش زعتر وقطع بيتزا، أو كيف سررنا عندما وجدنا في مكتبي عددًا من صناديق مياه الشرب، وادّخرناها للاستعمال وقت الحصار أثناء عدم تمكّننا من الخروج من المنزل لجلب الماء.

نشاطي المستجدّ اليوم تزايد حين ساهمت مع قريبتي وصديقتي في غربلة القمح وتنقيته لتجهيزه للطحن، وقد سبق واشترينا القمح المطحون لصناعة الخبز، ولكن قررنا شراء حبوب القمح لنقوم بتنقيتها قبلًا، حيث أنّ آليات التخزين وفي ظل هذه الأزمة لم تكن جيدةً، فتسلّل بعض السوس إلى القمح، كما وجدنا أثناء التنقية بعض الحجارة الصغيرة السوداء، ولكن المهم في الموضوع أننا وبعد انقطاع الطحين من السوق حين قصفت طائرات الاحتلال كلّ المطاحن ومخازن القمح، وبعد نفاذ كميّة الطحين التي سبق واشتريناها بعشرة أضعاف الثمن الحقيقي، هان نحن نلجأ إلى شراء القمح بثلاثة أضعاف الثمن، ونقوم بطحنه بخمسة أضعاف قيمة الطحن الأصلية لأننا ندفع قيمة السولار لتشغيل مُولّد المطحنة، وكل ذلك نتحمّله راضيين بل ونعتبر أن مجرد حصولنا على عددٍ من كيلوات القمح بركةٌ وخير.

لقد اعتاد كل الناس في غزة في ظل هذه الظروف رفع أيديهم إلى السماء والتضرّع إلى الله شكرانًا، وليحفظ عليهم هذه النعم وأن لا تنقطع نهائيًا؛ نعمة وجود الماء ونعمة وجود القمح ونعمة أنهم مازالوا على قيد الحياة أصلًا، ونعمة أن لديهم بيتٌ أو مأوى يقيمون فيه، ونعمة أنّ لديهم خيمة بدلًا من المبيت في العراء.

نعم هذا هو الواقع اليومي لحياة الناس وحياتنا في ظل هذا العدوان الهمجي، والذي فُقد خلاله القريب والحبيب، الغالي والنفيس، والبيت وسقف الأمان. ننشغل بالتفاصيل اليومية ونفرح بالقليل من المتغيّرات، خصوصًا أننا نعيش في حالة الهدوء النسبي أي لا سلم ولا اعتداءات مباشرة، ولكن احتمالات تجدّد قسوة العمليات العسكرية قائمةٌ في كل دقيقة، حتى أننا ما زلنا نخشى من صوت الرعد ونشكّ في أنه قد يكون قذيفة قاتلة، ونشك في لمعة البرق بأنها قد تكون لمعة صاروخ قاتل.

ما زلنا نتحرّك ليلا في العتمة ولا نسمح بتسرّب أيّ شعاعٍ من الضوء للخارج خشية أن تلحظه الزنانة شأننا شأن كل سكّان الحي، لأننا لا نريد أن نشير بأنّ هذا الحي ما يزال مأهولًا بالسكاّن، ولأننا نرغب في الحياة ما استطعنا إليها سبيلا رغم أنف الاحتلال الصهيوني النازي، وسنبقى واقفات وواقفون نصلب ظهورنا حتى ينتهي هذا العدوان البغيض.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والعدوان