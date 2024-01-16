بعد ضربات المقاومة العراقية.. القوات الأميركية تخلي قاعدة "هيموس" في سوريا

وطن: اخلت القوات الأميركية قاعدة "هيموس" في ريف مدينة القامشلي، شمالي الحسكة، نتيجة الاستهدافات المتكررة لهذه القاعدة من جانب فصائل المقاومة الإسلامية في العراق.

ووصلت تعزيزات عسكرية للقوات الأميركية إلى سجن الصناعة في مدينة الحسكة، تزامناً مع تحليق للطيران المروحي في سماء المنطقة.

وتُعَدّ قاعدة "هيموس" من القواعد الحيوية بالنسبة إلى القوات الأميركية، إذ تبعد مسافة 4 كم إلى الغرب عن مطار القامشلي، وهي من القواعد التي زادت قيادتها مؤخراً في عدد عناصرها داخلها إلى نحو 350 عنصراً.

كما تحوي قرية هيمو معسكراً للتدريب تابعاً لقوات "قسد"، بإشراف من القوات الأميركية، وهو معسكر خاص بتدريب القوات الخاصة التابعة لـ"قسد"، والتي تُعرَف باسم "هات".

وكانت فصائل المقاومة الاسلامية العراقية أعلنت، يوم الأربعاء، العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري، أنها استهدفت قاعدة "هيموس" العسكرية الأميركية، الواقعة إلى جهة الغرب من مطار القامشلي، شمالي شرقي سوريا، بصلية صواريخ من دون معرفة حجم الاضرار التي لحقت بالقاعدة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، استهدافها القواعد الأميركية في العراق وسوريا. وتؤكد، في بياناتها، أنّ الضربات تأتي استمراراً لنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الإسرائيلية بحق أهالي غزة.

المصدر: "الميادين"