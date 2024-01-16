الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة الطفلة رقية أبو داهوك

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة الطفلة رقية أبو داهوك (4 سنوات)، بعد احتجازه لـ9 أيام.

ونقل جثمان الطفلة أبو داهوك، وهي من سكان بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار تجاه مركبتين أثناء مرورهما عبر حاجز بيت اكسا، في السابع من شهر كانون الثاني الجاري، ما أدى لاستشهاد الشاب محمد مزيد أبو عيد من بلدة بدو وزوجته ضحى نبيه أبو عيد، التي كانت معه في المركبة نفسها، واستشهاد الطفلة أبو داهوك التي كانت بصحبة عائلتها في مركبة أخرى تواجدت في المكان.