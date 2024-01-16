القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة متجهة إلى موانئ الاحتلال

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة كانت متوجهة إلى موانئ الاحتلال.

وفي تفاصيل العملية، أوضح سريع أنّ السفينة تحمل اسم "زوغرافيا"، وقد استُهدفت بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، بحيث كانت الإصابة مباشرة، وذلك بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية، منها الرسائل التحذيرية النارية.

كما شدّد على أنّ هذه العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاع غزة"، مضيفاً أنّ القوات المسلحة اليمنية "مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربيِّ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع".

وفي ختام بيانه، جدّد سريع التأكيد على أنّ القوات المسلحة اليمنية "مستمرةٌ في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حقِّ الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، وتأكيداً لاستمرارِ التضامنِ العملي مع الشعب الفلسطيني المظلوم".