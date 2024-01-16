إصابتان بالرصاص في عصيرة القبلية وعناتا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال للقرية، أطلقوا خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين.

وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عناتا أصيب خلالها شاب بالرصاص، بينما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع .

فيما أصيب ضابط في جهاز الدفاع المدني بالاختناق، مساء اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع، داخل مقر الجهاز في قرية حوسان، غرب بيت لحم.