نيران المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع عدة على الحدود الشمالية المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله عن استهداف موقعي السماقة وبياض بليدا، بالصواريخ، محققةً إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة محيط المستعمرات، في منطقة النبي يوشع المحتلة بدفعات صاروخية، إضافةً إلى تجمع للجنود في محيط موقع راميا، محققةً إصابات مباشرة.

وفي سياق تآكل الردع الإسرائيلي عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، نفت مصادر صحفية ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال بشأن تنفيذ قوات إسرائيلية خاصة هجوماً برياً الليلة الماضية، في منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان لأول مرة منذ العام 2006.

وأكّدت المصادر أنّ ما أورده الإعلام الإسرائيلي بهذا الخصوص عارٍ من الصحة، ولم يحصل اختراق أو هجوم بري.

ووضعت المصادر الأمر في سياق سعي الاحتلال بكل الوسائل لرفع معنويات ما تبقى من المستوطنين في الشمال، ولتسجيل إنجاز وهمي عبر الإعلام.

المصدر:الميادين