المقاومة تستهدف جنود الاحتلال في عدة مواقع وسط القطاع

وطن: في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال رسمياً انتهاء توغله البري في شمال قطاع غزة، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية لا تزال تدك جنود الاحتلال في أكثر من مكان خاصة وسط وجنوب القطاع.

فمنذ ظهر اليوم أعلنت المقاومة عن مجموعة من العمليات التي ضربت فيها جنود الاحتلال بعدة مواقع، فقد أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس-أنها دكّت تحشدات قوات الاحتلال المتوغلة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة وتشتبك مع جنود كانوا حولها من مسافة صفر موقعة إياهم بين قتيل وجريح، وقد شوهدت سيارات الإسعاف والمروحيات الاسرائيلية تهرع لانتشال القتلى والجرحى

كما استهدفت كتائب القسام بشكل مزدوج لناقلة جند بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة،وأطلقت قذائف الهاون تجاه التحشدات العسكرية للاحتلال في محاور التقدم شرق خانيونس.

وأعلنت كتائب القسام" استهدفنا دبابتين وجرافة عسكرية واشتبكنا من مسافة صفر مع قوة راجلة جنوب خان يونس".

وفي عملية مشتركة نشرت المقاومة مشاهد من العملية التي دك فيها مقاتلو كتائب القسام وسرايا القدس قوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي قصف ب تمركزا لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوبي خان يونس.

كما استهدفت سرايا القدس تمركزا لجنود الاحتلال وباقر حفريات عسكري شرق "سوق الحب" مقابل المقبرة بخانيونس بوابل من قذائف الهاون الثقيل والنظامي.

ونشرت القسام مشاهد لطائرة "درون" صهيونية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية أعلنت ، اليوم، عن إصابة 26 جندياً إسرائيلياً، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 22 جندياً في قطاع غزة.