الاحتلال يعلن عن إصابة 26 جندياً خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن إصابة 26 جندياً إسرائيلياً، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 22 جندياً في قطاع غزة.

وكان المراسل العسكري في "القناة 14" الإسرائيلية، هيلل بيتون روزن، قد أعلن، صباح اليوم، مقتل الجندي نوعام أشرم متأثراً بجراحه الخطرة التي كان قد أصيب بها خلال المعارك في غزة، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023.



كما أقر جيش الاحتلال، وفق وسائل اعلام إسرائيلية عدة، وتحت بند سمح بالنشر، بمقتل الضابط الرقيب في احتياط "الجيش" نتيسان شسلر في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، إضافةً إلى إصابة جندي إصابةً خطرة، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوبي القطاع.