” الديمقراطية ” تلتقي السفير الأردني لبحث التطورات الناجمة عن عدوان الاحتلال على شعبنا

وطن: التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء بالسفير الأردني لدى السلطة الفلسطينية في رام الله عصام البدور ، وضم الوفد كلا من رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، و حلمي الأعرج عضو المكتب السياسي للجبهة .

وقد استعرض اللقاء الوضع الفلسطيني وآخر تطورات عدوان الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ، وعلى جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين وعلى الهجمة المسعورة على الأسرى في سجون الاحتلال وحملات التنكيل والانتقام من أسرانا مما ينذر بانفجار الأوضاع في الضفة والقدس .

كما أطلع وفد الجبهة السفير الأردني على موقف الجبهة الديمقراطية من هذه التطورات وتسليمه مبادرة الجبهة السياسية ، الداعية في جوهرها إلى استعادة الوحدة الوطنية وتشكيل مركز قيادي موحد يضم كل فصائل وقوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ، يكون قادرا على التصدي للعدوان وحرب الابادة الجماعية والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطيني بما فيها ما يسمى ” باليوم التالي ” للعدوان.