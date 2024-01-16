شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة من عصر يوم الأربعاء 17/1/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من الخضر وتشمل المناشير قرب المقبرة , مصنع طوب مكركر والمنطقة المحيطة

منطقة إسكانات بيت جالا قرب قصر نصار والمناطق المحيطة

واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.